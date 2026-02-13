Serie A oggi: dove vedere le partite della 25ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Per il campionato di Serie A 2025/2026 questo fine settimana intreccia sogni europei, rincorse salvezza e rivalità senza tempo. Scopriamo gli orari ufficiali e come seguire ogni match in diretta TV e streaming video.

Entriamo nel cuore della 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 che mette a confronto le ambizioni scudetto e le paure della zona retrocessione. Con l'Inter e la Juventus impegnate nello scontro diretto che potrebbe ridisegnare la vetta della classifica, le inseguitrici sono chiamate a non sbagliare. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere Inter-Juventus e le altre partite di Serie A

Il weekend di San Valentino, nel 2026, si festeggia sugli spalti. La 25ª giornata di Serie A non è un semplice turno di campionato, è un bivio stagionale che profuma di storia. Dalle mura storiche di Pisa, dove il Milan cerca conferme, fino al duello totale di San Siro tra Inter e Juventus, il calcio italiano si mette l'abito da sera.

Venerdì 13 febbraio

ore 20.45: Pisa-Milan su DAZN 1

Sabato 14 febbraio

ore 15.00: Como-Fiorentina su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Lazio-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45:Inter-Juventus su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 15 febbraio

ore 12.30: Udinese-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Cremonese-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Parma-Verona su DAZN 2 -

su DAZN 2 - ore 18.00: Torino-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Napoli-Roma su DAZN 1 -

Lunedì 16 febbraio

ore 20.45: Cagliari-Lecce su DAZN 1 e su Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.