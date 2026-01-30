Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 23ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

La giornata calcistica si apre all'Olimpico e si chiude martedì con la trasferta del Milan a Bologna: Date, orari e programmazione completa della 23ª giornata di Serie A 2025/2026.

La 23ª giornata della Serie A 2025/2026 si apre con l'anticipo Lazio-Genoa, inaugurando un lungo turno ricco di emozioni. Tra scontri salvezza e ambizioni europee, ogni punto diventa decisivo: ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky e DAZN

La 23ª giornata di Serie A arriva in un momento chiave della stagione, dopo un turno di Coppe Europee che ha visto le squadre della parte alta della classifica scendere in campo. Tra lotta scudetto, corsa alle coppe europee e battaglia per la salvezza, il turno propone sfide capaci di indirizzare il destino di molte squadre. È una giornata che promette equilibrio, tensione e spettacolo, con il margine d'errore ormai ridotto al minimo.

Venerdì 30 gennaio

ore 20.45: Lazio-Genoa su DAZN 1

Sabato 31 gennaio

ore 15.00: Pisa-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Napoli-Fiorentina su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Cagliari-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Domenica 1^ febbraio

ore 12.30: Torino-Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Como-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ore 20.45: Parma-Juventus su DAZN 1

Lunedì 2 febbraio

ore 20.45: Udinese-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Martedì 3 febbraio

ore 20.45: Bologna-Milan su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.