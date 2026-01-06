Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 19ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Non c'è tempo per smaltire i panettoni: la Serie A 2025/2026 torna immediatamente in campo per il giro di boa, con un turno infrasettimanale che promette scintille e che chiuderà ufficialmente il girone d'andata. La diciannovesima giornata del campionato parte oggi 6 gennaio con Pisa-Como e si chiuderà giovedì 8 gennaio con il posticipo Milan-Genoa. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

L'attenzione è tutta rivolta alla lotta per il primato, dove tre regine viaggiano in un fazzoletto di soli due punti. L'Inter di Cristian Chivu, tornata in vetta grazie al 3-1 sul Bologna, cerca di blindare il titolo (seppur platonico) di metà stagione nella trasferta di Parma. Alle sue spalle, il Milan di Allegri e il Napoli di Conte restano in agguato, pronti a sfruttare ogni minimo passo falso nerazzurro.

Martedì 6 gennaio

ore 15.00: Pisa-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Lecce-Roma su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 ore 20.45: Sassuolo-Juventus su DAZN 1

Mercoledì 7 gennaio

ore 18.30: Bologna-Atalanta su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 ore 18.30: Napoli-Verona su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Parma-Inter su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

ore 20.45: Lazio-Fiorentina su DAZN 1

ore 20.45: Torino-Udinese su DAZN 2

Giovedì 8 gennaio

ore 18.30: Cremonese-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Milan-Genoa su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.