Serie A oggi: dove vedere la 22ª giornata in TV e streaming su DAZN e Sky

Weekend di fuoco, dove vedere Juve-Napoli, Roma-Milan. Guida completa Sky e DAZN orari, canali e streaming. Si parte stasera con l'Inter a San Siro.

Se il campionato è una maratona, la 22ª giornata della Serie A 2025/2026 rappresenta lo sprint che può cambiare le gerarchie in vetta. Dopo l'anticipo del venerdì che vede l'Inter capolista impegnata a San Siro contro il Pisa, i riflettori si spostano su una domenica da brividi. In poche ore vivremo il doppio incrocio che profuma di storia e ambizioni Scudetto: prima lo scontro totale tra Juventus e Napoli, poi il duello notturno all'Olimpico tra Roma e Milan. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky e DAZN

La Serie A non si ferma e mette in scena uno dei weekend più attesi della stagione. Se l'Inter capolista ha il compito di proteggere il primato nell'anticipo del venerdì, tutti gli occhi sono puntati sulla domenica sera: un vero e proprio Super Sunday che vedrà prima la sfida tattica tra Juventus e Napoli e poi il big match dell'Olimpico tra la Roma di Gasperini e il Milan di Allegri. Punti che valgono doppio in una corsa Scudetto e Champions mai così aperta.

Venerdì 23 gennaio

ore 20.45: Inter-Pisa su DAZN 1

Sabato 24 gennaio

ore 15.00: Como-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Fiorentina-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 25 gennaio

su DAZN 1 ore 18.00: Juventus-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Roma-Milan su DAZN 1

Lunedì 26 gennaio

ore 20.45: Verona-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.