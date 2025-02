Serie A: ecco dove vedere le partite della venticinquesima giornata

Oggi, venerdì 14 febbraio riparte il campionato dopo le partite infrasettimanali della Champions League e dell'Europa League che non ha visto molto bene le italiane. Infatti, solo la Juventus è riuscita a vincere in trasferta contro il PSV a Rotterdam, mentre Atalanta e Milan sono uscite sconfitte contro Bruges e Feyenoord. In Europa League, invece, la Roma di Claudio Ranieri, ha strappato un pareggio ad Oporto contro il Porto per 1-1.

Ad aprire la venticinquesima giornata di Serie A sarà il Bologna di Italiano che sarà impegnato in casa contro il Torino in cerca di una vittoria. Partita che si giocherà venerdì 14 febbraio alle 20:45. L'ultima partita della giornata, invece, si disputerà lunedì sera alle 20:45 tra Genoa e Venezia. Occhi puntato sul big match di turno, il derby d'Italia tra Juventus ed Inter di domenica sera. Ecco dove si possono vedere tutte le partite e gli orari delle gara in streaming su DAZN, Sky e Now.

Calendario ed orari della giornata di Serie A su DAZN, Sky e Now

Come anticipato, ad aprire la giornata di Serie A sarà questa sera Bologna-Torino alle 20:45 su DAZN. I rossoblù dovranno portare continuità di risultati, vista la classifica allettante che vede gli emiliani a ridosso della zona Champions League. Contro il Torino di Vanoli non sarà una partita facile, visto che i granata vogliono cercare di portare una vittoria prestigiosa che manca da po'.

Il big match della 25° giornata di Serie A sarà il Derby d'Italia, Juventus-Inter. Sfida che avrà tutti i riflettori puntati addosso vista l'importanza che avrà per le sorti del campionato soprattutto se il Napoli dovesse battere la Lazio all'Olimpico il sabato alle 18:00. Occhi puntati anche sull'Atalanta contro il Cagliari in casa e sula Milan che dovrà riprendersi dopo la sconfitta europea contro il Verona.

Venerdì 14 febbraio

Bologna-Torino ora 20:45 su DAZN

Sabato 15 febbraio

Atalanta-Cagliari ore 15:00 su DAZN

Lazio-Napoli ore 18:00 su DAZN

Milan-Verona ore 20:45 su DAZN e Sky

Domenica 16 febbraio

Fiorentina-Como ore 12:30 su DAZN

Monza-Lecce ore 15:00 su DAZN

Udinese-Empoli ore 15:00 su DAZN

Parma-Roma ore 18:00 su DAZN e SkySport

Juventus-Inter ore 20:45 su DAZN

Lunedi 17 febbraio

Genoa-Venezia ore 20:45 su DAZN e SkySport

Come poter vedere le partite online

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".