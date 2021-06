Serie A su DAZN: l'abbonamento ha un nuovo prezzo (e un'offerta)

Il prossimo campionato di serie A sarà possibile seguirlo su DAZN: il prezzo dell'abbonamento per i nuovi clienti è di 29.99 euro al mese e sarà possibile collegare 6 dispositivi ed ottenere uno sconto, se ci si abbona entro il 28 luglio 2021.

A marzo DAZN si è aggiudicata i diritti per i prossimi 3 campionati di Serie A. Oggi la piattaforma streaming ha svelato le offerte per la stagione 2021/2022, quando trasmetterà tutta la Serie A, 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Ecco i prezzi per l'abbonamento: a partire dal 1 luglio, la proposta di DAZN avrà un COSTO di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall'1 al 28 luglio, è prevista un'offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi.

La piattaforma streaming ha riservato un occhio di riguardo ai vecchi clienti: per chi è già abbonato, DAZN offre l'abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro. Ricordiamo che gli eventi trasmessi su DAZN sono visibili su un massimo di sei dispositivi con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi.

DAZN ha previsto inoltre un'offerta speciale valida fino al 30 giugno 2021: "abbonati ora a 9,99 euro, le due successive mensilità sono offerte da DAZN e poi paghi 19,99 euro al mese per 12 mesi anziché 29,99 euro al mese. Puoi disdire quando vuoi".

DAZN non trasmetterà solo la Serie A, sulla piattaforma multimediale sarà possibile vedere LaLiga e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.