Serie A oggi: dove vedere le partite della 24ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Il weekend di Serie A entra nel vivo con scontri decisivi per scudetto e salvezza. Scopri gli orari ufficiali, le designazioni DAZN e Sky e come seguire ogni match in diretta TV e streaming video.

Entriamo nel vivo della 26ª giornata di Serie A 2025/2026: un turno spalmato su cinque giorni, per il recupero Milan-Como, che promette scintille, con la lotta scudetto che si intreccia a scontri salvezza disperati. Il piatto forte è senza dubbio lo scontro d'alta classifica allo Stadium tra Juventus e Lazio, ma occhio alle insidie per Inter e Napoli in trasferta. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky e DAZN

La giornata si apre con lo scontro diretto cruciale per la salvezza. Il Pisa cerca punti pesanti in un Bentegodi che si preannuncia infuocato. Sulla panchina dei toscani siede per la prima volta Oscar Hiljemark che ha sostituito l'esonerato Gilardino. Il Monday Night chiude il turno all'Olimpico, con i giallorossi che devono guardarsi da un Cagliari in ottima forma.

Venerdì 6 febbraio

ore 20.45: Verona-Pisa su DAZN 1

Sabato 7 febbraio

ore 18.00: Genoa-Napoli su DAZN 1

ore 20.45: Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Domenica 8 febbraio

ore 12.30: Bologna-Parma su DAZN 1

ore 15.00: Lecce-Udinese su DAZN 1

ore 18.00: Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 20.45: Juventus-Lazio su DAZN 1

Lunedì 9 febbraio

ore 18.00: Atalanta-Cremonese su DAZN 1

ore 20.45: Roma-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Mercoledì 18 febbraio

ore 20:45: Milan-Como (recupero) su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.