Serie A 2022/2023: il calendario della 37a giornata di campionato

Venerdì 26 maggio il campionato di calcio di serie A 2022/2023 torna con la trentasettesima giornata. Il turno si chiuderà domenica 28 maggio, con il posticipo serale. Ecco gli incontri che ci propone il calendario e scopriamo a che ora e dove vedere le partite in televisione e in streaming con Dazn e Sky. Infine diamo un'occhiata alle probabili formazioni delle venti squadre.

Venerdì 26 maggio

SAMPDORIA-SASSUOLO Venerdì 26 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e)

Sabato 27 maggio

SALERNITANA-UDINESE Sabato 27 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

SPEZIA-TORINO Sabato 27 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

FIORENTINA-ROMA Sabato 27 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

INTER-ATALANTA Sabato 27 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K)

Domenica 28 maggio

VERONA-EMPOLI Domenica 28 maggio 2023 ore 12:30 (DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

BOLOGNA-NAPOLI Domenica 28 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

MONZA-LECCE Domenica 28 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

LAZIO-CREMONESE Domenica 28 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

JUVENTUS-MILAN Domenica 28 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

Come seguire la Serie A in streaming

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS. L'app DAZN da quest'anno è disponibile per tutti i clienti Sky Q all'interno della sezione App.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.

Probabili formazioni Serie A della 37a giornata di campionato

Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. Allenatore: Dionisi.

Salernitana-Udinese

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Allenatore: Sousa.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelaar, Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil.

Spezia-Torino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Nzola, Gyasi. Allenatore: Semplici.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikonè, Barak, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA (4-3-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini, Maehle; Ederson, De Roon, Pasalic; Koopmeiners, Lookman; Hojlund. Allenatore: Gasperini.

Verona-Empoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Haas, Grassi, Akpa Akpro; Fazzini; Cambiaghi, Caputo. Allenatore: Zanetti.

Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Bonifazi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Monza-Lecce

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Antov; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. Allenatore: Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Lazio-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Chiriches, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè, Galdames; Ciofani. Allenatore: Ballardini.

Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.