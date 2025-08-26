La caccia al serial killer John Wayne Gacy raccontata nella serie Devil in Disguise, ecco il trailer

La storia della caccia al serial killer John Wayne Gacy è raccontata nella nuova serie Devil in Disguise, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il progetto targato Peacock regala le prime anticipazioni sullo show che si ispira alla storia vera delle indagini relative ai terribili crimini compiuti dall'uomo.

Cosa racconterà Devil in Disguise

Negli episodi Gabriel Luna interpreta il detective Rafael Tovar, disposto a tutto pur di assicurare alla giustizia Gacy, ruolo affidato a Michael Chernus. Il poliziotto dovrà fare i conti con una sfida dai contorni inattesi, dopo aver ritrovato i cadaveri delle vittime del serial killer sepolti sotto l'abitazione dell'assassino, ma senza avere la possibilità di incriminarlo. Per riuscire a farlo condannare sarà quindi necessario cercare indizi e prove concrete.

Ecco il trailer:

Devil in Disguise: John Wayne Gacy può contare sulla presenza nel cast anche di Greg Bryk e Marin Ireland nei ruoli di Harold ed Elizabeth Piest, i genitori di Robert Piest, la cui scomparsa ha portato alle indagini che hanno permesso di scoprire i resti delle vittime sotto la casa di Gacy.

La drammatica storia che ha ispirato lo show

Il progetto in arrivo su Peacock si ispira alla docuserie prodotta da NBC News Studios e segue quanto accaduto dal 1972 al 1978, quando 33 giovani uomini sono stati rapiti, uccisi e sepolti da Gacy, in grado di non essere sospettato grazie alla sua personalità affascinante, il suo senso dell'umorismo e la capacità di essere considerato un leader all'interno della sua comunità, sfruttando anche delle attività di volontariato, vestito da clown, per sostenere dei ragazzini malati.

Patrick Macmanus è showrunner, autore e produttore di Devil in Disguise, in collaborazione con Noah Oppenheim e Liz Cole di NBC News Studios, Ashley Michel Hoban, Ahmadu Garba e Kelly Funke per Littleton Road Productions.