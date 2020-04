Sergio Fantoni: quando il suo nudo frontale in TV fece scandalo

L'attore Sergio Fantoni nel 1982 fece scalpore per essere apparso con un nudo frontale in uno sceneggiato trasmesso dalla RAI: fu il primo nudo maschile della tv italiana.

Nella lunga storia della televisione Sergio Fantoni è stato il primo attore maschile ad aver girato una scena di nudo frontale per la tv. L'attore, morto nella giornata di ieri, scandalizzò il pubblico televisivo nel 1982 mostrandosi senza veli nello sceneggiato Delitto di Stato.

Il nudo integrale in televisione è sempre stato sempre accompagnato da mille polemiche, senza considerare che il nudo frontale maschile è ancora oggi un tabù per molti spettatori. Era il 1976 quando Odeon, il rotocalco settimanale di Rai2, fece scandalo mostrando alcune scene di nudo integrale delle ballerine del Crazy Horse di Parigi.

Sei anni dopo arrivò il primo nudo frontale maschile di Sergio Fantoni. Era il 10 febbraio del 1982, una data storica per la TV di Stato, su RAI 2 andava in onda il quinto episodio dello sceneggiato Delitto di Stato, tratto dai romanzi di Maria Bellonci e girato nel palazzo ducale di Mantova. Sergio Fantoni, morto ieri a 89 anni, interpretava Tommaso Striggi, il cancelliere del duca di Mantova. Nella scena incriminata è a letto con la moglie (Eleonora Brigliadori) ma i due, impegnati in un rapporto sessuale, vengono sorpresi dal giovane Paride, uno dei tormentati protagonisti dello sceneggiato. La moglie, in camicia da notte si alza dal letto, e così fa Fantoni, completamente nudo. Questo è il momento storico del primo nudo integrale frontale maschile della televisione italiana. Come era accaduto per Odeon qualche anno prima, anche Delitto di stato costrinse le centraliniste RAI ad un superlavoro. Il giorno dopo Viale Mazzini fu inondato da telefonate di protesta, e anche la stampa riportò le lettere di lamentale dei propri lettori, scandalizzati da quello che avevano visto.

Sergio Fantoni nella sequenza scandalo di Delitto di Stato

Dopo più di trent'anni, Gabriel Garko è il protagonista di - Rodolfo Valentino, la leggenda - su Canale 5. La produzione annuncia una scena in cui il protagonista sarà nudo. Le proteste arrivano puntali alla redazione di Canale 5, ma sarà proprio il ricordo del nudo di Sergio Fantoni a convincere Mediaset a mandare in onda la scena, anche se di profilo e in penombra.