Sergio Fantoni è morto l'attore e doppiatore, voce di Marlon Brando

Sergio Fantoni è morto all'età di 89 anni, nella carriera del doppiatore, che lo ha portato a essere la voce di Marlon Brando in Apocalypse Now, e attore ci sono titoli famosi come Anna Karenina, La Piovra e numerosi film come Senso, spettacoli teatrali e apparizioni televisive.

L'artista è nato in una famiglia di artisti a Roma il 7 agosto 1930 e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro frequentando compagnie teatrali sperimentali, fondando negli anni Settanta un'attività con Luca Ronconi e Valentina Fortunato.

Tra i film in cui ha recitato Sergio Fantoni ci sono Senso diretto da Luchino Visconti, I delfini in cui è apparso accanto a Claudia Cardinale con la regia di Francesco Maselli, Tiro al piccione e Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo.

Negli anni Sessanta l'attore ha lavorato all'estero in film come Intrigo a Stoccolma e Il colonnello Von Ryan accanto a Frank Sinatra, e venendo diretto da Blake Edwards in Papà, ma che cosa hai fatto in guerra?.

Tra i progetti in cui ha recitato nel corso della carriera anche Il ventre dell'architetto del regista britannico Peter Greenaway, oltre ad aver causato scandalo con un nudo integrale frontale in Delitto di stato, trasmesso su Rai2 nel 1982. La sua apparizione più recente è avvenuta nella serie Il Commissario Montalbano.

Lavorando come doppiatore, Sergio Fantoni ha invece avuto modo di essere la voce di star come Marlon Brando in Apocalypse Now, Henry Fonda in Meteor, Rock Hudson in occasione del film Il gigante e Ben Kingsley in Gandhi.