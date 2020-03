Serena Grandi: "Piero Chiambretti? L'ho baciato e poi sono andata da Barbara D'Urso"

Serena Grandi teme di poter essere stata contagiata dal Coronavirus dopo aver incontrato Piero Chiambretti. L'attrice è in autoisolamento, dopo essere stata ospite del conduttore torinese è andata da Barbara d'Urso.

Ieri si è diffusa la notizia che Piero Chiambretti e la madre sono positivi al Coronavirus. Parlando con l'AdnKrono Serena Grandi ha espresso le sue preoccupazioni, "Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati - dice l'attrice che per il momento si è autoisolata - e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottare mi metto in autoquarantena''.

Nella dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa la protagonista di Miranda spiega i suoi movimenti dopo l'incontro con Piero "dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere! Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D'Urso speriamo che finisca tutto per il meglio''.

L'attrice poi fa un in bocca al lupo a Piero e alla madre "Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero spero guarisca presto. Sono molto preoccupata anche per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo''.

La notizia del ricovero di Piero Chiambretti non è stata confermata dal suo staff. 'CR4 La Repubblica delle donne' era stato sospeso per dare spazio ai programmi di informazione sulla diffusione del Covid-19. La lista delle star che ha incrociato Chiambretti, oltre a Serena Grandi, nelle ultime settimane è molto lunga, il cast fisso della trasmissione era composto tra gli altri da da Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio e Lory Del Santo.