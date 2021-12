Serena Grandi: Ho fatto coming out per mio figlio e lui mi ha ringraziato

Serena Grandi, durante una recente intervista pubblicata su Il Corriere della Sera, ha parlato di suo figlio Edoardo, di quanto il ragazzo abbia apprezzato che la madre abbia fatto coming out per lui durante una puntata del Grande fratello Vip e di come è stato crescerlo con un padre come Beppe Ercole.

"Io e mio figlio Edoardo andammo via da Roma perché era bullizzato, lo schernivano in continuazione." Ha raccontato la Grandi. "Edoardo è gay, ricordo le scritte che i ragazzi lasciavano sotto casa. Una sofferenza continua. Tornai nel buen retiro della mia terra, a Rimini."

"Il Grande fratello Vip è un esperimento antropologico, ti vengono fuori cose che non gestisci razionalmente." Ha continuato l'attrice. "A dire il vero mi scappò detto che è gay mentre parlavo con Cristiano Malgioglio. Ho fatto coming out al suo posto e lui mi ha ringraziato. Edoardo ne fu felice, si sentì liberato. È molto maschile ma ha un'anima femminile."

Serena Grandi, infine, a proposito di Beppe Ercole, il padre di Edoardo, ha dichiarato: "Lui è stato pessimo. Era impegnato nel suo lavoro a costruire e arredare case, per quello era un genio. Ci amavamo molto. Mi faceva ridere. Come dice la commedia di Natalia Ginzburg? Ti ho sposato per allegria. Quando uscì Miranda mi regalò una borsa d'oro tempestata di brillanti. Uno dei suoi tanti regali."