Serena Cappello, chi è la moglie di Mario Draghi che rispose al suo posto ai giornalisti

Mario Draghi è sposato dal 1973 con Serena Cappello, originaria del Veneto, riservatissima ed esperta di letteratura inglese. Ecco chi è la moglie di Mario Draghi, che da quasi cinquant'anni divide la sua vita con il Presidente del Consiglio incaricato.

Serena Cappello vanta natali aristocratici: la moglie di Mario Draghi infatti discende da Bianca Cappello, prima amante e poi moglie del Granduca di Toscana Francesco I de' Medici. La signora Draghi è una donna molto riservata e, nonostante i numerosi incarichi politici ricevuti dal marito, in questi anni è stata sempre lontana dai riflettori.

Di Serena Draghi si sa che è un'esperta di letteratura inglese e che con il marito condivide due figli: Federica e Giacomo. L'unica foto diventata virale della signora Cappello risale al 2015, quando col marito si trovava in un negozio di animali a comprare le crocchette per il suo cane, un'immagine che colpì il pubblico per la sua semplicità.

La signora Cappello deve avere un grande temperamento, come testimonia un episodio di circa tre anni fa: nel 2018 alcuni giornalisti intercettarono Mario Draghi e sua moglie fuori dal seggio elettorale dove avevano appena votato e chiesero all'ex Presidente della Banca Centrale Europea se si vedeva come futuro Primo Ministro. La signora Serena rispose "Mio marito non farà un governo, non è un politico" e Mario Draghi la interruppe dicendo "dai, stai zitta".

Ricordando quell'episodio, quando Mario Draghi lasciò il suo incarico alla Banca Europea, a che gli chiedeva quale sarebbe stato il futuro politico replicò sorridendo: "Chiedete a mia moglie. Spero almeno che lei lo sappia"