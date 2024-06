"Grazie del sostegno e dell'affetto", Serena Bortone saluta il pubblico di Rai 3: che sia un addio definitivo?

Serena Bortone negli ultimi tempi è stata oggetto di polemiche a causa della sua decisione di leggere in dirette televisiva, in occasione del 25 aprile, il tanto chiacchierato monologo di Antonio Scurati, vicenda per la quale la Rai si è sempre dichiarate innocente rispetto alle accuse di censura ai danni del suddetto scrittore. Tuttavia forse, proprio questo fatto potrebbe costare caro alla nota conduttrice, che quindi si sarebbe avviata verso le porte di uscita dell'azienda tv, subito dopo aver ringraziato tutti coloro che, dai tecnici agli spettatori, hanno seguito e curato con passione CheSarà...

Un addio definitivo?

Sì, perché frasi da lei pronunciate come: "Grazie del sostegno e dell'affetto, vi auguro una buona estate e soprattutto, di cuore, buon vento", hanno instillato in molti l'idea che questa potrebbe essere stata l'ultima occasione di vedere la Bortone sulla tv nazionale.

Leggi anche la Rai cancella il monologo di Scurati durante il 25 Aprile.

Le parole di Roberto Sergio sul caso Scurati

Ad incentivare l'eventualità, non ancora confermata, che il monologo letto dalla nota giornalista possa esserle costato il posto di lavoro sono arrivate anche le parole di Roberto Sergio, l'AD dell'azienda, il quale durante la nota Festa del Foglio è tornato sulle questione ed ha affermato come Serena doveva essere licenziata da subito per il suo essere andata contro il volere dei piani alti.

Serena Bortone

Di certo tutto questo non ha giovato alla reputazione del noto volto televisivo, eppure ancora non è stata data alcuna notizia più specifica in merito quindi la partita è ancora aperta. In attesa di saperne di più vi invitiamo a leggere anche le ipotesi su ciò che accadrà alla Bertone dopo il caso Scurati