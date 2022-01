Serena Bortone commenta commossa la morte di David Sassoli “con lui se ne va un pezzo della Rai”

Serena Bortone ha aperto il suo programma con il ricordo commosso di David Sassoli: insieme a Tiziana Ferrario, ospite di Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha voluto rendere omaggio al collega. "Con lui se ne va un pezzo della Rai" ha detto, cercando di trattenere le lacrime.

Nella notte tra lunedì e martedì è morto David Sassoli, il giornalista Rai e presidente del Parlamento europeo è deceduto a causa di una grave forma di mieloma che ha compromesso il sistema immunitario. Sassoli, che a settembre era stato colpito da polmonite da legionella, nel 2011 aveva subito un trapianto di midollo.

Tra i numerosi personaggi politi e televisivi che hanno voluto ricordare il presidente del Parlamento europeo c'è Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha aperto la sua trasmissione con un commosso omaggio a Sassoli, in collegamento con lei c'era Tiziana Ferrario, giornalista televisiva e amica del compianto collega. La prima a parlare è stata la conduttrice, Serena visibilmente commossa ha detto "se ne va un pezzo di questa azienda, un pezzo della Rai in modo così prematuro. Io ho sentito molti colleghi questa mattina, amici di David che hanno lavorato con lui".

Tra questi giornalisti sentiti da Serena c'è Teresa Ferrario, l'anchorwomem del TG1 cha commemorato il suo ex direttore dicendo "Provo un grande senso di smarrimento, da questa mattina all'alba, da quando mi sono svegliata e ho visto la notizia. David è stato un collega leale, con cui ho condiviso tante battaglie Le sue passioni erano giornalismo e politica, non ha mai mescolato le due cose, quando è stato giornalista ha sempre avuto l'abilità di mediare, capacità che ha portato con se nella vita politica. Quando ha fatto il giornalista sentiva la responsabilità del servizio pubblico. Ha sempre cercato il dialogo anche con chi non la pensasse come lui, ma discuteva. È quello che gli ho visto fare al TG1, ricordiamo tutti il suo sorriso, ma dietro c'era grande determinazione e forza di valori a cui non avrebbe mai derogato. Con David si scherzava molto ed è giusto ricordarlo sotto questo aspetto, l'ironia era una cosa che gli apparteneva".

Stamattina la Bortone ha commentato la scomparsa di David Sassoli con un post su Twitter, nella caption ha scritto "sono addoloratissima e incredula per la prematura scomparsa di #DavidSassoli, un italiano che amava il giornalismo, la politica e l'Europa, uomo saldo nei principi, intelligente, brillante, appassionato, buono".