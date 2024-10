September 5: il trailer ripercorre i momenti chiave del reportage sulle Olimpiadi di Monaco del 1972

Paramount ha rilasciato il trailer ufficiale di September 5, il film drammatico acclamato dalla critica che segue la squadra della ABC Sports TV durante i terribili eventi delle Olimpiadi estive di Monaco del 1972, quando il gruppo terroristico palestinese noto come Settembre Nero prese in ostaggio l'intera squadra olimpica israeliana a Monaco.

September 5, presentato a Venezia, è stato rifiutato a Toronto per evitare polemiche?

I dettagli del film

Diretto da Tim Fehlbaum, September 5 segue la squadra televisiva della ABC mentre si racconta in diretta la situazione degli ostaggi, in continuo peggioramento. Come si legge nella sinossi del film, "attraverso questa lente, September 5 offre una nuova prospettiva sulla trasmissione in diretta vista a livello globale da un miliardo di persone all'epoca".

La sinossi recita: "Al centro della storia c'è Geoff (John Magaro), un giovane e ambizioso produttore che cerca di dimostrare il proprio valore al suo capo, il leggendario dirigente televisivo Roone Arledge (Peter Sarsgaard). Insieme all'interprete tedesca Marianne (Leonie Benesch) e al suo mentore Marvin Bader (Ben Chaplin), Geoff prende inaspettatamente il timone della diretta. Mentre le narrazioni si spostano, il tempo scorre e si diffondono voci contrastanti, con la vita degli ostaggi in bilico, Geoff è alle prese con decisioni difficili e si confronta con la propria bussola morale".

Gli sceneggiatori del film sono Moritz Binder e il regista Fehlbaum. I produttori sono Philipp Trauer, Thomas Wöbke, Fehlbaum, Sean Penn, John Ira Palmer e John Wildermuth. I produttori esecutivi sono Martin Moszkowicz e Christoph Müller. Co-produttori sono Constanze Guttmann, Rüdiger Böss, Christian Reitz e Geoffrey Mason. Paramount Pictures presenta in associazione con Republic Pictures.

Deadline ha detto di September 5: "September 5 è un successo su tutti i livelli.... La recitazione è superba, soprattutto Magaro è sensazionale nel ruolo di un uomo che cerca disperatamente di essere all'altezza della situazione contro tutte le probabilità".