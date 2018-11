Sensualità a Corte 8: i nuovi episodi da stasera su Italia 1!

Finalmente ci siamo, Jean Claude e la temibile Madre stanno per tornare sul piccolo schermo: da stasera, infatti, alle 21.25 su Italia 1 torna Sensualità a Corte con la sua ottava stagione.

Le avventure del giovane fanciullo di buona famiglia, interpretato dal regista Marcello Cesena, tornerà in occasione dell'atteso nuovo programma della Gialappa's Band, intitolato Mai Dire Talk. La soap opera più surreale della televisione italiana riporterà in scena i due protagonisti a 13 anni dalla primissima comparsa in Mai dire lunedì: Madre e Jean Claude - provenienti da una realtà francese ai tempi della rivoluzione - saranno lanciati in un presente ben lontano dai fasti di quel tempo, e proprio questo elemento farà scatenare la furia della rabbiosa Madre, interpretata nuovamente da Simona Garbarino.

Ecco il primo misterioso trailer di Sensualità a Corte 8:

Diversi anni fa Cesena, regista de Il cosmo sul comò, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, aveva parlato di un possibile film ispirato alla mini-serie, una sorta di prequel in cui si sarebbe dovuta vedere Madre partorire i due gemelli (perché Jean Claude ha anche un gemello, Jean François, di cui poi si sbarazza per continuare a professarsi sedicenne). In più si sarebbero dovuti vedere tutti i personaggi con l'aggiunta di uno nuovo, il padre di Jean Claude. Il progetto però non è mai diventato realtà.