Marcello Cesena si è sposato: per Jean Claude fiori d'arancio e mascherine

Oggi a Roma l'attore Marcello Cesena si è sposato con Alessandro Iovine: i due hanno annunciato il lieto evento sui rispettivi profili Instagram. Cesena ovviamente è celebre per il personaggio di Jean-Claude di Sensualità a Corte... chissà se avrà invitato anche la sua perfida Madre al matrimonio.

È bello che in giorni come questi possano accadere anche cose positive, come il matrimonio tra due persone che si amano da tempo. Oggi Marcello Cesena ha sposato il suo compagno Alessandro Iovine, in una Roma svuotata i due hanno detto il fatidico sì al Campidoglio. Subito dopo, sui rispettivi account di Instagram hanno pubblicato la foto scattata subito dopo la cerimonia. Nel post che Marcello ha scritto "in una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per 'sta foto) ci siamo sposati!! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello". Sul suo account Alessandro Iovine ha ribadito "Mai avrei pensato di sposarmi in vita mia e soprattutto mai avrei creduto di farlo durante una pandemia. "La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l'amore trionfa su tutto".

Marcello Cesena ha 63 anni ed è un attore, sceneggiatore, regista, sceneggiatore, imitatore e produttore televisivo. Al cinema ha esordito nel 1983 con Una Gita scolastica di Pupi Avati con cui ha lavorato in altre tre pellicole. In televisione ha debuttato con Avanzi, l'innovativa trasmissione di RAI 3 condotta da Serena Dandini. Nel 2004 iniziò la sua collaborazione con la Gialappa's Band in Mai dire domenica e Mai dire Lunedì. In quest'ultima trasmissione si inventa il personaggio di Jean-Claude nella serie Sensualità a corte, di cui fanno parte anche Marcella Silvestri, Fabrizio Lo Presti, Simona Garbarino Mauro Pirovano. Sempre nel contenitore del trio comico dà vita alla parodia di Dr. House - Medical Division. Il personaggio di Jean-Claude diventa talmente popolare che Aldo, Giovanni e Giacomo gli chiedono di apparire con un cameo nel film Il cosmo sul comò. Sensualità a corte è ritornato nel 2018 all'interno del programma Mai dire talk.