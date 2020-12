Selvaggia Roma incontra il padre a Live Non è la D'Urso dopo le struggenti rivelazioni al GF Vip

Selvaggia Roma ha potuto incontrare il padre durante la puntata di Live Non è la D'Urso andata in onda ieri sera, anche se, quello che doveva essere un momento toccante, si è trasformato in un'arma a doppio taglio per l'ex concorrente del GF Vip.

In molti ricorderanno, infatti, la confessione di Selvaggia Roma a Maria Teresa Ruta nella casa di Cinecittà e lo struggente racconto sull'abbandono da parte del papà quando lei era appena una ragazzina.

Quanto andato in onda ieri sera durante lo show di Barbara D'Urso, però, ha gettato nuova luce sul racconto familiare della Roma: come si vede nel video integrale, infatti, il padre dell'ex "tentatrice" ha in pratica confermato la versione della storia fornita da Francesco Chiofalo.

Selvaggia Roma non sarebbe nè stata abbandonata dal genitore, nè verrebbe da lui ignorata ad ogni tentativo di riavvicinamento. Al contrario, come affermato dall'uomo, non smentito dall'ex gieffina in diretta, sarebbero stati molti, negli ultimi anni, gli incontri voluti con insistenza proprio dal padre, a cui la Roma avrebbe, anzi, cercato spesso di sottrarsi.

Storia orchestrata a bella posta per far parlare di sè nella casa del Grande Fratello Vip? Il dubbio è lecito.