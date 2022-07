Selvaggia Roma: “sono incinta e grata alla vita che mi ha fatto incontrare Luca Teti”

Selvaggia Roma è incinta del suo primo bebè: l'ex gieffina lo ha comunicato si Instagram, sul social ha mostrato anche il momento dell'ecografia e le lacrime quando ha scoperto di essere in dolce attesa. Il padre del suo primo figlio è Luca Teti, calciatore attualmente in forza al Pomezia.

La coppia ha iniziato a frequentarsi qualche tempo fa, Selvaggia lo ha raccontato ai suoi follower nei mesi scorsi. Teti, da parte sua, le aveva dedicato un goal dicendo a La Gazzetta Regionale "Ho conosciuto una ragazza speciale, ormai è la mia compagna di vita. Sicuramente per un calciatore, e non solo in questa categoria dove si richiede massima concentrazione, ovviamente la stabilità, specialmente mentale, è fondamentale", nell'occasione i due non erano ancora usciti allo scoperto.

Selvaggia Roma è diventata un personaggio dopo la sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, da lei soprannominato Lenticchio. Dopo è arrivato il Grande Fratello Vip 5, dove la Roma, entrata in corsa, si è fatta notare per i suoi litigi con Elisabetta Gregoraci. Tornata sui social, la ragazza ha ripreso la sua vita da influencer annunciando che voleva provare l'avventura sul grande schermo, per questo aveva iniziato a studiare recitazione.

Nel post in cui ha annunciato di essere incinta, Selvaggia ha scritto "Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l'amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà".

Selvaggia Roma è nata a Roma il 29 Ottobre 1990, Luca è classe 1994, ha un bambino di nome Leo e milita nel campionato di Serie D nelle file del Pomezia dove copre il ruolo di attaccante.