Selma Blair nuda e senza capelli per la chemio: la foto è provocatoria

Selma Blair nuda e senza capelli nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram: gli scatti dell'attrice, che sta affrontando un ciclo di chemioterapia hanno suscitato reazioni contrastanti tra i suoi follower.

In una serie di foto recenti condivise sui social, Selma Blair appare con il viso segnato e senza capelli. Uno scatto, in particolare, ha fatto discutere più degli altri: nella foto in questione Selma appare mezza nuda, in posa davanti ad uno specchio, senza capelli, con una borsa a forma di granchio a coprirle il basso ventre, ma con il sedere in primo piano.

In altre foto pubblicate in precedenza, l'attrice compie attività quotidiane, si trucca, è al telefono, indossa parrucche è in compagnia dei figli e del suo cane, ma è la foto di nudo (come un'altra foto in cui si tuffa in piscina) a suscitare scalpore.

Al momento in cui scriviamo, la foto ha ottenuto più di 230mila like e più di 10mila commenti, tra cui spiccano quelli di colleghi e amici celebri, tra cui Michelle Pfeiffer e Sarah Michelle Gellar, con cui Selma Blair condivise il set di Cruel Intentions. "Ritratto di signora" - scrive Selma nella didascalia che accompagna la foto.

Tra i commenti, molti messaggi di sostegno, qualcuno affettuosamente ironico, altri invece sono più critici e disturbati dall'immagine di una donna senza capelli, in cura, ma nuda. "Mettiti le mutande" - le dice qualcuno - "E' inquietante per i malati di sclerosi multipla. Capisco che si deve essere forti, ma questo è solo inquietante"

Molti fan invece, hanno condiviso le loro esperienze nel conciliare malattia, terapie e quotidianità. Va specificato però, che nonostante la chemioterapia sia associata esclusivamente alla cura dei tumori, di recente viene utilizzata anche per nella cura della sclerosi multipla, con risultati soddisfacenti. L'anno scorso, ad ottobre, Selma Blair ha annunciato di essere malata di sclerosi multipla, e in seguito ha parlato delle difficoltà affrontate quando i primi sintomi della malattia si sono manifestati e lei non riusciva a capire cosa avesse, tanto essersi rifugiata saltuariamente nell'alcool. Sempre a proposito della sua malattia, Selma ha raccontato di essersi confrontata con Michael J. Fox pensando che fosse affetta anche lei dal morbo di Parkinson, fino a quando non ha ricevuto la diagnosi definitiva.