Selena Gomez risponde al body shaming dopo la première di Emilia Pérez: "Sono soltanto umana"

Settimana scorsa, Selena Gomez ha sfilato sul red carpet del suo ultimo film Emilia Pérez, diretto da Jacques Audiard e presentato all'ultimo Festival di Cannes. Il lungometraggio è stato proiettato a Los Angeles durante l'American French Film Festival.

In diverse foto dell'evento, Gomez si copre lo stomaco con la mano e il gesto ha provocato una nuova serie di commenti irrispettosi nei confronti dell'attrice e del motivo per il quale stesse cercando, secondo loro, di nascondere il proprio corpo.

Risposta alle critiche

Selena Gomez ha deciso di utilizzare TikTok per rispondere alle critiche nei confronti del suo peso:"Mi fa star male. Ho SIBO (eccessiva crescita batterica) nel mio intestino tenue, si infiamma. Non mi interessa se non sembro una figura esile. Non ho quel tipo di corpo. Fine della storia. No, non sono una vittima. Sono solo umana".

Selena Gomez in una scena di Emilia Pérez

Il SIBO a cui fa riferimento Selena Gomez nella risposta alle critiche che sono emerse negli ultimi giorni nei suoi confronti è un'eccessiva crescita batterica nell'intestino tenue, e la condizione può causare sintomi come gonfiore e dolore addominale.

Problemi di salute

Da tempo, Selena Gomez si è aperta pubblicamente sui propri problemi di salute del passato, come la diagnosi di lupus nel 2013 e il trapianto di rene del 2017. A causa dei suoi problemi fisici, l'attrice ha dichiarato di non poter avere figli al magazine Vanity Fair:"Ho molti ostacoli fisici che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. È qualcosa che ho dovuto elaborare per un po' di tempo".

Selena Gomez è tornata di recente su Disney+ nella quarta stagione di Only Murders in the Building, nella quale recita al fianco di due leggende della comicità americana, Martin Short e Steve Martin, nel ruolo della podcaster Mabel Mora. Nella nuova stagione recitano anche Eva Longoria, Zach Galifianakis e Eugene Levy.