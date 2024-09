Selena Gomez ammette: "Ecco il consiglio che darei a me stessa da giovane"

La co-protagonista di Only Murders in the Building svela la frase che direbbe a se stessa agli inizi della carriera.

Selena Gomez è tornata sul piccolo schermo nella quarta stagione di Only Murders in the Building al fianco di Steve Martin e Martin Short, nel ruolo di Mabel Mora. Intervistata da People, l'attrice ha svelato il consiglio che darebbe a se stessa da giovane.

Da parecchi anni ormai Selena Gomez è sotto i riflettori di Hollywood e l'esperienza accumulata nel corso della sua carriera già molto nutrita nonostante la giovane età le permettono di avere uno sguardo maggiormente consapevole rispetto al mondo dello spettacolo.

Il suggerimento

"Non essere così dura con te stessa" direbbe Selena Gomez alla sua versione più giovane "Ero molto dura con me stessa. Se l'insegnante mi sgridava perché parlavo troppo, tornavo a casa e ci pensavo tutto il giorno. Se mi piaceva un ragazzo e lui invitava un'altra ragazza davanti a me, ne rimanevo distrutta per sempre".

Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin in Only Murders in the Building

Una forte autocritica la caratterizzava in giovanissima età:"Ero troppo dura con me stessa. Non pensavo di essere abbastanza o a volte pensavo di non essere adatta ma alla fine sei esattamente ciò che sei destinata ad essere". Fare un passo indietro e guardarsi intorno è una soluzione utile per superare questo tipo di problema, secondo l'attrice.

"Per esempio, a casa mi piace semplicemente sedermi fuori, mettere i piedi sull'erba e stare lì, magari ascoltare un po' di musica, e cerco di trovare cose che mi facciano sentire ancorata alla realtà" ha proseguito Gomez "Amo i cibi freschi, o cose del genere. Sto iniziando ad interessarmene grazie al mio ragazzo [Benny Blanco]. Stare in giardino e raccogliere il cibo che poi cucinerò. Sembra così sciocco e insignificante ma più invecchi e più ti rendi conto che va bene essere semplici e vivere con semplicità".

Nel cast della nuova stagione di Only Murders in the Building anche Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eva Longoria e Eugene Levy.