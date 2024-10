Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024: al via il 4 ottobre, il programma

Tutto pronto per la XXI edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, manifestazione dedicata al cortometraggio che comprende otto seziono competitive.

Prenderà il via venerdì 4 ottobre e proseguirà fino al 13 ottobre Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024, vetrina unica dedicata al meglio della produzione cinematografica internazionale. La manifestazione dedicata al corto e diretta da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo esplora le nuove tendenze e i talenti emergenti.

Dieci giornate di festival, 8 sezioni competitive (Movie, Animalab, Cortinloco, Under5, Animare, Student Bendazzi e Sketching), 3 fuori concorso (Apollo, Red e For Gaza) per un totale di 155 film: un connubio di generi per ogni palato, dalle opere di finzione ai documentari, dall'animazione allo sperimentale. Oltre ai film, il programma di Sedicicorto sarà arricchito da imperdibili eventi speciali, alla presenza di tanti protagonisti del nostro cinema.

Il programma

Nella serata di apertura di venerdì 4 ottobre saranno presenti Marco Cortesi e Mara Moschini con Fango, podcast che racconta il disastro climatico che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2023; verranno consegnati numerosi premi, tra cui il Premio Woman in set alla regista Laura Luchetti, il Premio alla Carriera Cinemaitaliano.info all'attore Giorgio Colangeli, il Premio Generazione G a due straordinari giovani interpreti come Selene Caramazza e Andrea Arru e il Premio Caveja a Orfeo Orlando.

L'omaggio alla storia del cinema di Sedicicorto prevede la proiezione di 4 pellicole datate 1924: L'ultima Risata di Friederich Wilhelm Murnau, Rapacità di Erich Von Stronheim, Matrimonio in quattro di Ernst Lubitsch, Sherlock Jr. di Buster Keaton. Verrà inoltre celebrato il trentennale dell'uscita di Film rosso del maestro Krzysztof Kieślowski con una serata all'insegna del rosso, La notte rossa, a cura di Clara Ionghi.

E ancora la mostra che celebra il centenario della nascita di una delle massime icone del cinema italiano, Marcello Mastroianni, dal titolo La dolce vita di Mastroianni. Il divo verrà omaggiato anche durante le serate di Cinebook, appuntamento del festival dedicato al magnifico intreccio tra narrazione per immagini e narrazione letteraria, condotto dalla scrittrice Gabriella Maldini.

Durante la XXI edizione del festival, si consolida inoltre Lapix, l'evento industry-mercato, nato a Sedicicorto nel 2022, per la promozione dell'animazione e del videogaming, con particolare attenzione all'interazione tra studenti, accademie, studi professionali, produzioni e broadcaster, che si articolerà in diverse aree tematiche. Per maggiori informazioni: www.sedicicorto.it.