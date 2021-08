Secrets of Playboy: il trailer del documentario sul lato oscuro del magazine di Hugh Hefner

A+E Network ha annunciato ufficialmente che distribuirà Secrets of Playboy a partire dai primi mesi del 2022. Di seguito potete vedere il trailer del documentario racconterà la vita di Hugh Hefner e le verità nascoste alla base di Playboy attraverso un punto di vista moderno e contemporaneo.

Secrets of Playboy sarà prodotto da Industrial Media's The Intellectual Property Corporation e racconterà la storia segreta alla base della vita di Hugh Hefner e il dietro le quinte di Playboy. Elaine Frontain Bryant, vicepresidente esecutivo e responsabile della programmazione di A+E, ha dichiarato: "Il mondo fantastico di Playboy è stato tenuto sotto segreto per un bel po' di tempo. Adesso, siamo felici di imbarcarci in questo viaggio alla scoperta dei suoi misteri".

La produttrice ha proseguito: "Secrets of Playboy è un esempio straordinario di storytelling e del modo in cui dovrebbe essere raccontata la verità. Raccontare l'eredità di Hugh Hefner vuol dire scoprire i suoi scheletri e considerare ciò che simboleggia per il mondo intero. La sua influenza sulla società e sul modo di considerare la sessualità è davvero notevole". Il documentario conterrà numerose interviste con Miki Garcia, alcune delle ragazze di Hugh Hefner, tra cui Holly Madison, Bridget Marquardt e Sondra Theodore, il valletto personale di Hefner - Stefan Tetenbaum - e Jennifer Saginor.

Diretto da Alexandra Dean e Arlene Nelson, Secrets of Playboy è prodotto da Eli Holzman, Aaron Saidman, Matt Shanfield, Elaine Frontain Bryant, Brad Abramson e Dolores Gavin.