Sebastian Stan, dopo Marvel si dà al cinema d'autore rumeno

Sebastian Stan rispolvererà la sua lingua madre per un film misterioso diretto da Cristian Mungiu che entrerà in lavorazione nel 2025.

Il ruolo del Soldato d'Inverno non gli basta più. La star dell'MCU Sebastian Stan si è prima misurato con un ruolo delicatissimo in A Different Man, poi si è calato addirittura nei panni di Donald Trump nel controverso The Apprentice e ora riscopre le sue radici europee.

L'attore rumeno si prepara a essere diretto dal connazionale Cristian Mungiu, regista della Palma d'Oro 4 Mesi, 3-Settimane e 2 Giorni, nel suo nuovo film di cui non si conosce la trama che entrerà in lavorazione nel 2025.

"Sono nato in Romania. Parlo la lingua e ho tentato a lungo di trovare un progetto che mi permettesse di riscoprire le mie radici e la mia storia" ha spiegato Stan a Deadline. "Così non vedo l'ora di lavorare con lui, e spero che il film si concretizzi al più presto."

Sebastian Stan irriconoscibile nei panni di un giovane Donald Trump

Nuovi progetti in arrivo

Un secondo progetto in agenda per Sebastian Stan è Let the Evil Go West, thriller horror del vivace regista danese Christian Tafdrup, che riunisce l'attore alla co-protagonista della miniserie Pam & Tommy Lily James. Il film è incentrato su un ferroviere portato alla follia dopo aver messo le mani su una fortuna, e su sua moglie, che crede che una presenza malvagia stia minacciando la loro famiglia.

Thunderbolts*, Sebastian Stan: "Il film è simile a Qualcuno volò sul nido del cuculo"

E poi c'è il nuovo lavoro di Justin Kurzel, Burning Rainbow Farm, in fase di sviluppo. I dettagli della trama non sono confermati, ma sappiamo che il film sarà un thriller ispirato a eventi realmente accaduti che coinvolsero due consumatori sostenitori della marijuana impegnati in un confronto con l'FBI sfociato in un teso stallo di cinque giorni nel Michigan che finì per culminare in una tragedia pochi giorni prima dell'11 settembre.

"Questi progetti sono in sviluppo da un bel po' di tempo. Si tratta di trovare la giusta programmazione e il momento giusto per farli", ha detto l'attore. "Ma è qualcosa di cui sono davvero entusiasta."

Naturalmente Sebastian Stan non accantona i suoi impegni con i Marvel Studios. A breve lo ritroveremo sul grande schermo nei panni di Bucky Barnes in Thunderbolts, che proseguirà il franchise raccontando le avventure di una nuova squadra di eroi borderline di cui fanno parte anche la Yelena Belova di Florencer Pugh e il Red Guardian di David Harbour.