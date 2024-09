Sebastian Stan: "Criticare Marvel è troppo comodo, ma fare un buon film è fottutamente difficile"

Il Marvel Cinematic Universe continua ad essere oggetto di aspre critiche da parte di alcuni dei più grandi personaggi di Hollywood e di molti fan che non amano i film tratti dai fumetti. Sebastian Stan, che presto rivedremo nei panni del Soldato d'Inverno in Thunderbolts, è l'ultimo attore del MCU a rispondere ai commenti negativi, ritenendo che sia diventato troppo "comodo" criticare i film Marvel.

Parlando ai microfoni di Variety, Stan ha risposto alle crescenti critiche nei confronti della Marvel, con leggende di Hollywood come Martin Scorsese e Brian Cox tra i nomi di alto profilo che hanno affermato che i film del MCU non riflettono il vero cinema e hanno distorto le prospettive dell'industria cinematografica.

Stan ha insistito che i film Marvel sono una "grande parte" dell'industria e ammette di essere diventato sempre più "protettivo" nei loro confronti a causa delle loro intenzioni positive.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

"È diventato davvero comodo prendersela con i film Marvel", ha dichiarato Stan. "E va bene così. Tutti hanno un'opinione. Ma sono una grande parte di ciò che contribuisce a questo business e ci permette di avere anche film più piccoli. È un'arteria che attraversa il sistema di questo intero macchinario, che è Hollywood. Si alimenta in molti più modi di quelli che la gente riconosce". L'attore, che sarà nelle sale con il controverso film su Donald Trump, L'apprendista, ha poi aggiunto: "A volte mi sento protettivo perché l'intenzione è davvero buona. È solo fottutamente difficile fare un buon film in continuazione".

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie deluso per l'assenza di Sebastian Stan e Daniel Bruhl

Stan ha anche elogiato il presidente della Marvel Kevin Feige definendolo "altruista" e riconoscendo la sua visione a lungo termine per l'universo cinematografico. "Sono uno che ha visto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige come l'uomo più altruista di questo pianeta, che, nonostante l'enorme successo che ha avuto, non è mai cambiato né ha vacillato", ha detto Stan. "Passa legittimamente tanto tempo a pensare: come possiamo sorprendere le persone e dare loro qualcosa di diverso? Il suo motto è: 'L'idea migliore vince'. Viene semplicemente da un buon posto, ed è l'unico motivo per cui a volte mi sento protettivo nei suoi confronti. Perché l'intenzione è davvero buona".

Come anticipato, Stan riprenderà il suo ruolo di Bucky Burnes in Thunderbolts, il leader de facto del gruppo di antieroi. Ultimo film della Fase Cinque del MCU, Thunderbolts vedrà l'omonimo gruppo affrontare un grave destino mentre svolge missioni per il governo degli Stati Uniti. Sembra che il blockbuster supereroistico veda anche Bucky diventare membro del Congresso degli USA. Dal 2 maggio 2025 al cinema.