Sebastian Stan e Anthony Mackie, la reunion ai Golden Globes: "Captain America e Winter Soldier sono tornati!"

I Golden Globes 2025 hanno regalato ai fan della Marvel una reunion tra Anthony Mackie e Sebastian Stan, ovvero The Falcon, ora diventato Captain America, e Winter Soldier.

I due attori sono da tempo grandi amici e non hanno esitato a dimostrare il proprio affetto sul red carpet e sul palco dell'evento, che ha visto l'interprete di Bucky conquistare il premio come Miglior Attore Protagonista in un film di genere musical o commedia.

L'incontro tra Sebastian e Anthony

Sebastian Stan stava rispondendo alle domande di Entertainment Tonight prima della cerimonia quando Anthony Mackie è apparso a sorpresa prendendolo alla sprovvista. La star del film Thunderbolts, in arrivo a febbraio sul grande schermo, ha immediatamente esclamato: "Captain America e The Winter Soldier! Stiamo tornando!".

The Falcon and Winter Soldier, Anthony Mackie e Sebastian Stan: "Tanta azione e tante lacrime"

L'amico e collega gli ha quindi chiesto come stava, facendogli inoltre le congratulazioni per la doppia nomination ai Golden Globes. Sebastian ha ironizzato ammettendo: "Questo è il mio sogno e il mio incubo, tutto insieme".

Stan ha voluto spiegare: "Devo ringraziare Anthony perché quando stavamo iniziando questi press tour hanno detto: 'Questo ragazzo non sa parlare, non sorride, non sa dire niente. Dobbiamo metterlo in coppia con Anthony per dargli un po' di vita'. E forse ho imparato realmente da te... Bisogna continuare a sorridere". I due attori hanno quindi detto che dovevano parlare e se ne sono andati insieme.

Un'amicizia duratura

Dopo la vittoria di Sebastian per la sua interpretazione in A Different Man, Anthony è quindi salito sul palco insieme a Harrison Ford per presentare una delle categorie, ma non è riuscito a non dimostrare il suo affetto per l'amico dichiarando che sono ancora amici e facendo il segno del cuore con le mani, costringendo l'icona del cinema a ricordargli che dovevano dire le nomination.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel backstage dell'evento cinematografico i due attori hanno avuto modo di abbracciarsi e festeggiare la vittoria di Stan che, sul palco, ha voluto ringraziare la madre che si è trasferita dalla Romania negli Stati Uniti permettendogli di avere delle opportunità che lo hanno portato a diventare un attore, e il patrigno che lo ha cresciuto, non dimenticando nemmeno la fidanzata Annabelle Wallis che era accanto a lui ai Golden Globes.