Sebastian Athié, morto l'attore di Disney Channel aveva solo 24 anni

Sebastian Athie è morto a soli 24 anni lo scorso weekend, tra il 4 e il 5 luglio 2020. L'annuncio è stato dato dalla famiglia che non ha voluto divulgare le cause della morte. Athié conosciutissimo in Sud America per aver partecipato alla serie O11CE - Undici Campioni trasmessa da Disney Channel Latin America, non aveva condiviso nulla sui social da almeno un mese e il suo ultimo post includeva una frase di Nelson Mandela.

Sebastián Athié era di origini messicane ma si era trasferito da giovanissimo in Argentina. A sedici anni era stato scelto per il ruolo di Lorenzo Guevara nella la serie O11CE - Undici Campioni, ambientata nel mondo del calcio. Disney Channel Latin America aveva trasmesso la serie prima in Argentina e successivamente in tutto il territorio dell'America Meridionale.

Disney Channel ha salutato la sua giovane star sui social "Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre. Con molto dolore, ci rammarichiamo della dipartita di Sebastián Athié, che ricorderemo sempre per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio", si legge nel messaggio.

Sebastian Athie era anche un cantante e lo scorso anno aveva rilasciato un suo disco, secondo quanto riferito da The Sun sulle cause della sua morte sarebbe stata aperta un'indagine. Il giorno prima Sebastian Athie avrebbe partecipato anche ad un incontro con i suoi fan su Zoom.