Searching 2: i registi del sequel saranno Will Merrick e Nick Johnson

Searching 2 ha trovato i suoi registi: Will Merrick e Nick Johnson compieranno il proprio debutto dietro la telecamera in occasione del sequel del film con star John Cho e Debra Messing.

Nel team della produzione c'è anche Timur Bekmambetov, esperto in progetti digitali, che aveva contribuito a portare al successo il primo lungometraggio.

Nel secondo film di Searching, progetto di Stage 6 Films di proprietà della Sony, si racconterà una storia totalmente diversa dalla precedente.

Will Merrick e Nick Johnson, oltre alla regia, si occuperanno della sceneggiatura sviluppando una storia firmata da Sev Ohanian e Aneesh Chaganty che ha recentemente firmato Run, thriller che aveva i due filmmaker coinvolti come montatori.

Searching 2 proporrà nuovamente sugli schermi il formato Screenlife che mostra le interazioni dei personaggi principali con app, siti e la tecnologia usata in relazione agli eventi al centro della trama.

Chaganty ha dichiarato: "Con dei parametri così ristretti a livello visivo, un film come questo richiede uno stile visivo fresco per separarlo dall'originale. Ho contributo come potevo a far crescer e questo sotto-genere. Ma se c'è qualcuno sul pianeta con il potenziale di spingersi oltre, allora si deve pensare a Nick e Will, presenti fin dall'inizio"