Sean Connery, la villa dell'attore in Costa Azzurra è in vendita: ecco quanto costa

La villa di Sean Connery in Costa Azzurra è in vendita: se state cercando una residenza degna di 007, magari corredata da un panorama mozzafiato, ecco il prezzo.

Il 31 ottobre ci ha lasciato all'età di 90 anni Sir Sean Connery. Ma l'attore scozzese e i suoi avevano già da tempo messo in vendita la villa in Costa Azzurra dell'interprete di James Bond, una spettacolare residenza sulle colline di Cap de Nice disponibile ad un prezzo di 30 milioni di euro.

La villa di Sean Connery in Costa Azzurra

Stile Belle Epoque, vista mozzafiato, circa 10.700 metri quadri per la residenza principale e più di 5.000 metri quadri di terreno complessivo (solo la camera da letto principale occupa un intero piano), Villa Le Roc Fleuri - qui potete vedere altre foto - è un vero paradiso.

"Hai questa fantastica vista elevata della baia, ma anche delle montagne e della costa" ha spiegato ai microfoni della CNN Edward de Mallet Morgan, partner dell'agenzia immobiliare Knight Frank "C'è qualcosa di davvero speciale nel franchise di James Bond, nella sua connessione con la Costa Azzurra, che gira tutto intorno al mistero, all'intrigo, alla polvere di stelle".

Al momento disponibile a un prezzo di listino di 30 milioni di euro (35.4 milioni di dollari) Villa Le Roc Fleuri ha davvero tutto ciò che si possa desiderare, essendo accessoriata di una cantina per i vini, una palestra, una stanza per il fitness, una piscina esterna con vista panoramica, una al coperto, e tanto di terrazze, giardini, due residenze per gli ospiti, e un alloggio privato per lo staff.

Insomma, un'abitazione degna della più grande spia di tutti i tempi.