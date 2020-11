Sean Connery: "Aveva la demenza, la sua non era vita", l'ultima foto con moglie e figlio

Quando sono trascorse poco più di 24 ore dalla morte di Sean Connery, la famiglia dell'attore ha condiviso alcuni dettagli relativi ai suoi ultimi anni di vita, tra cui il fatto che soffrisse di demenza senile. Sono state inoltre condivise alcune delle ultime foto scattate insieme ai suoi cari.

Sean Connery con suo figlio

Una delle ultime foto di Sean Connery insieme a sua moglie

Ricordiamo che Connery lascia sua moglie Micheline ed i figli Jason e Stefan. Sono stati proprio loro a rendere noto che Connery se ne è andato mentre era circondato dall'amore dei suoi cari. A parlare alla BBC è stato Jason, il quale ha dichiarato: "Stiamo tutti elaborando questo enorme evento poiché è accaduto solo di recente, anche se mio padre non stava bene da tempo. Ha rappresentato un triste giorno per tutti coloro che conoscevano e amavano mio padre ed una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato il meraviglioso talento che aveva come attore". Il figlio dell'attore ha quindi aggiunto: "Ci sarà una cerimonia privata seguita da un memoriale ancora da pianificare una volta che la situazione sarà più tranquilla".

La moglie di Sean Connery, Micheline Roquebrune, ha invece dichiarato al The Mail On Sunday: "Mio marito è morto in pace, nel sonno, era tranquillo. Io sono stata con lui tutto il tempo e si è semplicemente spento. Era ciò che desiderava". La donna ha quindi spiegato che l'attore soffriva da tempo di demenza senile: "La demenza di cui soffriva ha avuto un effetto negativo su di lui. Insieme abbiamo avuto una vita meravigliosa, così come era meraviglioso lui. Sarà molto difficile per me ma non poteva continuare così per sempre".

Sean Connery ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema attraverso una lunga serie di interpretazioni indimenticabili ma viene ricordato soprattutto per essere stato il primo James Bond sul grande schermo. Proprio l'account social ufficiale di 007 ha salutato così il grande attore scomparso: "Continuerà a influenzare attori e registi allo stesso modo negli anni a venire. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari. Ovunque sia, spero che ci sia un campo da golf".