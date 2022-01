Scream: adolescente prova a uccidere un runner perché "ispirato" da Ghostface

Un adolescente, ispirato dal film Scream, ha provato a uccidere un runner ed è stato arrestato. Il ragazzo, che vive in una piccola cittadina della Florida, è stato arrestato.

Come riportato dal New York Post, l'attacco ispirato dalla visione di Scream sarebbe stato premeditato. Logan Smith è stato arrestato per aver tentato di uccidere un runner con la cintura di una vestaglia. Nessuno è stato ferito seriamente nell'attacco, e la potenziale vittima è stata in grado di respingere Smith. Fortunatamente, il corridore era abile nelle arti marziali e ha usato le sue capacità per sottomettere Smith fino a quando le autorità sono state in grado di arrivare sulla scena.

Logan Smith è stato disponibile con la polizia, e ha ammesso di aver osservato il runner nel corso di sei settimane e di aver studiato le sue abitudini di esercizio e la sua routine. Il giorno dell'attacco, Smith aveva con sé un martello di gomma, una bomboletta spray e la cintura di una vestaglia. Smith aveva intenzione di colpire la vittima con il martello e di usare lo spray per accecare la vittima.

Logan Smith ha anche ammesso che avrebbe voluto nascondere il corpo nel suo ripostiglio in modo tale da poterlo utilizzare per le sue fantasie sessuali. Il ragazzo ha detto alle autorità che l'attacco pianificato è stato ispirato da Scream, un cult dello slasher targato Wes Craven.

Mentre l'attacco previsto e le conseguenze pianificate sembrano molto brutali, il piano di Logan Smith condivide molto poco, se non nulla, con il contenuto dei film di Scream. I killer di Scream indossano tutti la stessa maschera di Ghostface e usano lo stesso tipo di coltello per la maggior parte degli omicidi nei film. Inoltre, c'è sempre una connessione tra gli assassini e le vittime principali del franchise Scream.

La maggior parte di noi è in grado di distinguere tra finzione e vita reale abbastanza facilmente, ma questo non significa che alcune eccezioni sfuggano ai controlli. Attualmente, il potenziale omicida è detenuto senza cauzione, e nessuno del cast o della produzione di Scream ha commentato il tentato crimine.