Scooby-Doo: Netflix svela il tenerissimo protagonista nel primo teaser del live-action

La piattaforma ha rilasciato il primo teaser di Scooby-Doo: Origins, nuova serie live-action attesa nel 2027. Al centro della storia ci sarà un vero cucciolo di alano destinato a cambiare per sempre la vita della Mystery Inc.

Netflix ha mostrato il primo assaggio di Scooby-Doo: Origins, la nuova serie live-action dedicata alle origini della Mystery Inc., e l'attenzione è tutta per lui: Scooby-Doo. Non si tratterà di una creatura digitale, questa volta, ma un vero cucciolo di cane pronto a prendersi la scena accanto ai giovani protagonisti.

Le riprese sono attualmente in corso in Georgia, mentre il debutto internazionale su Netflix è previsto per il 2027. Ma le prime immagini rilasciate sono tenerissime e hanno già conquistato più di un cuore.

Scooby-Doo: Origins, il teaser Netflix punta tutto sul cucciolo

Scooby-Doo, il cartone animato

Il primo teaser di Scooby-Doo: Origins, appena pubblicato da Netflix, punta tutto sull'attesa e sulla tenerezza, mostrando gli eventi dal punto di vista del cane. Il filmato si apre infatti con una prospettiva "canina": passi veloci, suoni ovattati e abbai accompagnano l'avvicinarsi del protagonista. Poco dopo arriva il momento più emozionante, quando Scooby-Doo corre tra le braccia del suo Shaggy, interpretato da Tanner Hagen.

La novità non è da poco. La scelta segna una svolta curiosa per il franchise sui personaggi creati da Hanna-Barbera: questa volta Scooby non sarà una creatura animata o digitale, ma un alano reale inserito nel racconto live-action. Una decisione che potrebbe dividere i fan più puristi (o forse no) ma che punta a rendere più immediata e sentimentale la nascita del mito. In fondo, prima delle maschere, dei fantasmi finti e dei panini giganti, c'è sempre stata un'amicizia improbabile e irresistibile, quella tra il cane e la gang.

Cosa aspettarci dal live-action

Scooby-Doo: Origins

La storia di Scooby-Doo: Origins parte da un'estate apparentemente normale: Shaggy e Daphne (Mckenna Grace) si ritrovano al campo estivo prima che un caso inquietante cambi tutto. Il cuore dell'enigma è un piccolo alano senza padrone, legato a un episodio oscuro che sembra avere qualcosa di paranormale.

A completare la squadra ci saranno Velma, interpretata da Abby Ryder Fortson, che porterà nel gruppo il metodo, la logica e lo sguardo più razionale, e Freddy, interpretato da Maxwell Jenkins, pronto a entrare in scena come una presenza nuova, magnetica e non proprio ordinaria. Insieme dovranno indagare su una vicenda che sembra destinata a trasformare una semplice estate in un incubo pieno di rivelazioni.

Nel cast figura anche Paul Walter Hauser, ma il suo ruolo resta per ora avvolto nel mistero. Una scelta che alimenta inevitabilmente la curiosità attorno al progetto young adult, soprattutto perché la serie sembra voler mescolare avventura teen, mistero e racconto di formazione.

Il ritorno di un franchise nato nel 1969

Scooby-Doo non è soltanto un personaggio tra i più amati del piccolo schermo, ma una vera e propria macchina del tempo . Nasce alla fine degli anni Sessanta grazie a Joe Ruby e Ken Spears, con la storica serie animata Scooby-Doo, dove sei tu? prodotta da Hanna-Barbera. Da lì sono nati decenni di nuove versioni, film - tra cui quello del 2002 con Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Freddie Prince Jr. e Linda Cardellini - ma anche special e reinterpretazioni.

I quattro indimenticabili protagonisti Fred, Daphne, Velma, Shaggy (e Scooby) sono diventati ben presto una delle squadre investigative più riconoscibili della televisione.

La guida creativa della serie Netflix è affidata a Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, coinvolti sia nella scrittura sia nella produzione esecutiva. Tra i produttori figurano anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, André Nemec, Jeff Pinkner, Adrienne Erickson e Toby Haynes, che dirigerà il primo episodio. Warner Bros. Television produce la serie.