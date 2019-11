Scomparsi: la terza stagione stasera su Crime+Investigation

La terza stagione di Scomparsi arriva da stasera alle 22:00 su Crime+Investigation, con il volto di Pietro Orlandi in un viaggio per i misteri d'Italia...

Giunta alla sua terza stagione, torna Scomparsi, da stasera su Crime+Investigation (Sky, 119) alle 22:00, la docu-serie che vede nuovamente Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa a Roma nel 1983, viaggiare lungo la Penisola ed incontrare familiari ed amici di persone sparite nel nulla e che non hanno fatto più ritorno a casa.

Le persone scomparse hanno bisogno di qualcuno che vada a cercarle e con l'attenzione di un investigatore e la sensibilità di chi condivide lo stesso destino, Pietro raccoglie i ricordi, le ipotesi, le speranze e i rimpianti di coloro che, da anni, vivono come lui condannati alla pena di un'attesa che pare eterna. Anche questa nuova stagione, in cinque episodi, punta i riflettori su alcune sparizioni misteriose, sepolte dal tempo negli archivi della giustizia italiana, che rivedranno finalmente la luce, restituendo agli scomparsi il diritto di esistere e a chi ancora li aspetta quello di non essere dimenticati.

#MirellaGregori nel maggio 1983 esce di casa e da quel giorno si sono perse per sempre le sue tracce. Un mese dopo scompare #EmanuelaOrlandi.

C’è un legame?#Scomparsi, la nuova stagione, una produzione esclusiva Crime+Investigation: domani sera ore 22.00 canale 119 di Sky. pic.twitter.com/bfo7qn1Tyw — Crime+Investigation Italia (@CI_Italia) November 8, 2019

La terza stagione della serie si apre con uno speciale di due ore dedicato alla vicenda di Mirella Gregori, la giovane romana scomparsa il 7 maggio 1983, poche settimane prima di Emanuela Orlandi. È la figlia di due commercianti che gestiscono un bar. Il citofono suona. Mirella dice alla madre che è un suo amico, Sandro, e che farà con lui una breve passeggiata. Da allora nessuno la vedrà più, Mirella scompare nel nulla. Gli inquirenti interrogano il ragazzo che risulta completamente estraneo alla vicenda: lui quel giorno si trovava da tutt'altra parte. Così inizia un mistero che ancora oggi deve trovare la sua soluzione.

Scomparsi è prodotto da B&B Film per A+E Networks Italia. La regista è Alessandra Bruno mentre autore è Alessandro d'Ottavi Il produttore è Raffaele Brunetti.