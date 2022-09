Scomparsa a Lørenskog, su Netflix in streaming da oggi

Scomparsa a Lørenskog, la miniserie crime sulla scomparsa di Anne-Elisabeth Hagen, sbarca su Netflix in streaming da oggi 14 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La scomparsa di Anne-Elisabeth Hagen nel 2018 ha scioccato un'intera nazione. Questa serie fiction si concentra sugli investigatori, i giornalisti e gli avvocati che sulla scia del rapimento vengono risucchiati in un vortice di teorie, congetture e indiscrezioni. Il mistero continua a rimanere irrisolto e i personaggi scopriranno fino a dove sono disposti a spingersi per trovare la verità. Questa serie rivela quanto siamo suscettibili all'elaborazione di conclusioni affrettate in mancanza di una risposta definitiva.

Halloween 2018: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen è scomparsa senza lasciare traccia dalla sontuosa casa di Lørenskog che condivideva con suo marito, l'immobiliare Tom Hagen. L'uomo ha detto di aver trovato una lettera nel computer che richiedeva 10 milioni di dollari da trasferire in criptovaluta e gli è stato detto di stare zitto o sua moglie sarebbe morta. Quando finalmente è andato alla polizia, gli hanno detto di non diffondere la notizia, durante le 10 settimane di indagini.

La polizia ha trovato scarse prove forensi nella casa di famiglia al di là dei segni di una lotta in cui l'allora 69enne potrebbe essersi immischiata prima che i rapitori la prendessero. Non c'era alcun segno di ingresso forzato in casa, ma era raro che Anne-Elisabeth tenesse le porte chiuse quando era in casa da sola...