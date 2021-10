Scintilla ed Elena Morali, la storia d'amore finita tra tradimenti e confessioni in tv

Elena Morali, la soubrette de La Pupa e il Secchione, e Scintilla nome d'arte di Gianluca Fubelli, divenuto celebre grazie a Colorado, erano a un passo dal matrimonio quando si sono improvvisamente lasciati e la web influencer ha scelto di consolarsi tra le braccia di Luigi Mario Favoloso.

La Morali lo scorso anno è stata ospite di una puntata di Pomeriggio Cinque durante la quale ha raccontato a Barbara D'Urso il vero motivo della loro rottura, ammettendo di non essere stata fedele al suo fidanzato. "Come è capitato a me, può capitare a tutti di amare due persone perché non puoi scegliere. Non vuoi fare soffrire nessuno dei due, non vuoi farli stare male." Ha spiegato la Morali. "Io e Scintilla, poi, abbiamo provato a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d'accordo, continuano a convivere ma si prendono delle libertà. Ho conosciuto Daniele in un momento di crisi con Gianluca".

Elena in seguito è scoppiata a piangere e ha chiesto scusa ai suoi genitori e a quelli del suo ex compagno: "Chiedo scusa ai genitori di Scintilla, chiedo scusa ai miei genitori. Chiedo scusa anche a te Barbara, ma non posso dire tutto perché se dico una cosa non va bene a uno, se ne dico un'altra non va bene all'altro o mia madre si incaz**, oppure gli avvocati mi dicono: 'Sei matta? Ci sono delle procedure'. Io sono stata malissimo".

Anche Scintilla ha deciso di dire la sua attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Io ed Elena ci siamo lasciati. Dispiaciuto? Sì, Molto. Non tanto per un sentimento che alla fine cambia, ma perché quando finisce una storia lunga, ti sembra di non aver costruito niente per anni. E prendi, leva i cocci di una storia vecchia, impegnati a ricostruirne una nuova... Io sono vecchio per queste cose. Perché è finita? Beh.. Perché mi ha tradito! Ci sono stato male? Tantissimo! La odio? No. Non la odio non perché sono un santo, ma semplicemente perché prima di buttare me..a ti devi fare un esame di coscienza e dire, ho delle colpe anch'io? Sì."