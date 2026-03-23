Scherzi a Parte ultima puntata stasera su Canale 5: anticipazioni e vittime del 23 marzo

Sal Da Vinci, Simona Ventura e Alessia Marcuzzi tra le vittime dell'ultima puntata di Scherzi a Parte. Max Giusti introduce e commenta i filmati con le sue imitazioni più celebri.

Questa sera, lunedì 23 marzo, in prima serata su Canale 5 - subito dopo La Ruota della Fortuna - va in onda l'ultimo appuntamento stagionale di Scherzi a Parte, lo storico show dedicato agli scherzi ai personaggi famosi. Alla guida della nuova edizione troviamo Max Giusti, che accompagna il pubblico tra candid camera, situazioni imprevedibili e divertenti trappole orchestrate dalla produzione.

Anche nella quarta e ultima puntata non mancheranno momenti esilaranti e colpi di scena. Il format, da anni tra i più amati della televisione italiana - la scorsa settimana ha conquistato 32.647.000 spettatori con uno share del 21.1% - continua a puntare su scherzi elaborati e situazioni imbarazzanti che mettono alla prova volti noti dello spettacolo.

Gli ospiti della quarta puntata di Scherzi a parte

Tra le "vittime" degli scherzi di questa sera ci saranno numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport:

Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 e pronto a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest di Vienna

Simona Ventura, che abbiamo visto recentemente alla guida del Grande Fratello Nip

Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana e campionessa olimpica

Rosa Chemical

Alessia Marcuzzi, reduce dall'esperienza a The Traitors Italia

Costanza Calabrese, giornalista Mediaset

Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la notizia

Cosa vedremo nell'ultima puntata dello show

Nel corso della serata - che vedrà molti programmi non andare in onda per gli speciali dedicati ai risultati del referendum - Max Giusti presenterà gli scherzi con monologhi originali e commenterà i filmati direttamente in studio insieme alle vittime delle candid camera. Non mancheranno le sue celebri imitazioni e i momenti di intrattenimento con gli ospiti.

La voce narrante dello show è quella della doppiatrice Melina Martello, nota per aver prestato la voce a star internazionali come Diane Keaton e Mia Farrow. Infine, la sigla del programma è stata reinterpretata dai Planet Funk, che hanno dato una nuova veste sonora allo storico tema mantenendone lo spirito originale.