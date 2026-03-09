Scherzi a Parte stasera su Italia 1: le vittime della seconda puntata

Stasera, lunedì 9 marzo, su Italia 1 va in onda il secondo appuntamento della nuova edizione di Scherzi a Parte, il celebre programma condotto da quest'anno da Max Giusti. Anche questa settimana lo show mette nel mirino diversi personaggi del mondo dello spettacolo, protagonisti di situazioni imprevedibili e divertenti costruite dalla produzione del programma.

Tra candid camera, finte situazioni imbarazzanti e colpi di scena, il format continua a mantenere lo spirito ironico che lo ha reso uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Le vittime degli scherzi della seconda puntata

Per la seconda puntata, tra gli inconsapevoli finiti nel mirino del programma ci sono diversi volti molto amati dal pubblico televisivo: dalla star de La Ruota della Fortuna Samira Lui all'attore Claudio Amendola, passando per Selvaggia Lucarelli, nuova opinionista del Grande Fratello Vip, in onda dal 17 settembre, di cui ieri abbiamo conosciuto la lista ufficiale dei concorrenti.

Tra le vittime degli scherzi anche Ermal Meta, reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo 2026, dove si è classificato ottavo con il brano Stella stellina. A completare il gruppo ci saranno inoltre il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia e l'infettivologo Matteo Bassetti.

Sanremo 2026: Ermal Meta

Come sempre, le vittime degli scherzi non sono a conoscenza della trappola orchestrata dal programma e scoprono tutto solo alla fine della messinscena. La nuova edizione introduce una svolta storica per Scherzi a Parte. Per la prima volta dalla nascita del format, infatti, gli scherzi non coinvolgono soltanto i personaggi famosi ma anche persone comuni.

Max Giusti tra conduzione, monologhi e imitazioni

In questa edizione Max Giusti non si limita alla conduzione. Durante la puntata il comico propone anche monologhi e imitazioni, portando sul palco alcuni dei personaggi che negli ultimi anni lo hanno reso uno dei protagonisti della satira televisiva, anche grazie al successo di GialappaShow.

Sigla e voce narrante di Scherzi a Parte

La voce narrante dei vari segmenti è quella della doppiatrice Melina Martello, molto nota nel mondo del doppiaggio e famosa per aver prestato la voce a grandi attrici come Diane Keaton e Mia Farrow. La sigla del programma, invece, è stata reinterpretata dal gruppo musicale Planet Funk, che ha dato una nuova veste sonora allo storico tema dello show.