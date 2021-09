Scherzi a parte, quando inizia la nuova edizione condotta da Enrico Papi

I Vip possono iniziare a guardarsi le spalle, Scherzi a parte sta per tornare: la data di inizio della nuova edizione è fissata per il 19 settembre su Canale 5 e al timone ci sarà Enrico Papi.

Lo storico programma, basato sugli scherzi ai personaggi famosi dello spettacolo, torna anche quest'anno su Canale 5. Come potete vedere nella clip, Scherzi a Parte tornerà a settembre. Nel promo di presentazione Enrico Papi, sulle note di 'The Power' di Snap, gira per la città e, schioccando le dita, fa una serie di scherzi alle persone che incrocia sul suo cammino. Per il momento sono previste sei puntate del programma che dovrebbe terminare il 24 ottobre. Enrico Papi sarà affiancato di volta in volta da diverse co-conduttrici che dovrebbero essere: Carolina Stramare, Antonella Fiordelisi, Elisabetta Gregoraci, Paola Di Benedetto e Antonella Elia.

Enrico Papi torna così su Mediaset dopo che nel 2017 era passato a Sky Italia, dove su TV8, il canale in chiaro dell'emittente satellitare, ha condotto Guess My Age - Indovina l'età e Name That Tune - Indovina la canzone.

Scherzi a parte è andato in onda per la prima volta il 9 febbraio 1992, il programma, presentato da Teo Teocoli e Gene Gnocchi, ha riscosso sempre un ottimo riscontro di pubblico, traslocando da Italia 1 a Canale 5 con la seconda edizione quando, ai due conduttori, fu affiancata Pamela Prati.

La trasmissione manca sul piccolo schermo dall'autunno del 2018, edizione condotta da Paolo Bonolis.