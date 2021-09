Scherzi a parte 2021, seconda puntata stasera su Canale 5: gli ospiti

Scherzi a parte 2021 torna stasera su Canale 5 intorno alle 21:30 con la seconda puntata. Una settimana fa il ritorno di Enrico Papi è stato salutato da oltre 3 milioni di spettatori, una boccata d'aria per Mediaset a preludio di una settimana difficile, tra il debutto deludente di Star in the Star e le polemiche legate a Barbara Palombelli e al Grande Fratello Vip 6.

Ospiti della seconda puntata sono: la conduttrice Federica Panicucci, il giornalista Mario Giordano, il cantante Albano e l'opinionista ed ex politica Vladimir Luxuria.

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e dell'influencer Antonella Fiordelisi, presenza femminile del secondo appuntamento.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo.