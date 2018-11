Scherzi a parte 2018: le vittime della terza puntata in onda stasera!

Marica Lancellotti

Torna stasera Scherzi a parte, alle 21.15 su Canale5, con la terza puntata di questa stagione. Ancora in perfetta salute: con i suoi 26 anni d'età (la prima edizione risale al 1992) Scherzi a parte non è soltanto uno dei programmi più longevi di casa Mediaset, nel corso degli anni è diventato un vero e proprio tormentone con la frase "sei su scherzi a parte!". Tra le vittime della seconda puntata ci saranno Lorella Cuccarini, alle prese con una nuova avventura nel mondo della Trap, Ignazio La Russa, Enzo Paolo Turchi, la pornostar Malena, ed Enrico Brignano. Le prime due puntate dello show, che va in onda dal 9 novembre, hanno fatto registrare ottimi ascolti, tanto da dare parecchio filo da torcere a Tale e quale show, il varietà condotto su Rai Uno da Carlo Conti, che da diversi anni cannibalizza gli ascolti della prima serata del venerdì.

Merito, forse, anche dei cambiamenti che lo storico programma di Canale 5 da quest'anno ha introdotto, rivoluzionando completamente il modo in cui vengono presentate al pubblico le beffe, che sono diventate quasi dei piccoli cortometraggi. Gli spettatori possono ora seguire anche il dietro le quinte dello scherzo e tutte le sue fasi di preparazione: dalla prima idea alla ricerca dei complici, dall'organizzazione fino alla realizzazione, senza tralasciare neppure tutti gli incidenti di percorso. Ogni clip è arricchita da una colonna sonora, dalla presenza di un narratore, da grafiche ed effetti speciali studiati ad hoc. Senza dimenticare il vero mattatore della serata: Paolo Bonolis.

Nelle prime due puntate il programma ha già collezionato degli scherzi memorabili: non solo quello, cattivissimo, a Barbara D'Urso, ma anche quello che doveva essere perfido e si è rivelato tenerissimo fatto al calciatore Ciro Immobile (qui il video). L'attaccante della Lazio ha visto messa a dura prova la proverbiale gelosia per colpa di un finto spasimante della moglie, parecchio insistente. Di fronte all'ennesima manifestazione di interesse esagerata, la moglie ha consigliato a Ciro di chiamare la polizia, ma lui ha preferito chiedere consiglio... alla mamma!