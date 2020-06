"Scegli: o me o i Funko Pop", e il collezionista divorzia dalla moglie

Collezionare Funko Pop potrebbe avere delle conseguenze negative e a dimostrarlo è il caso di un uomo che ha ammesso di aver lasciato la moglie dopo che la donna gli ha dato un ultimatum chiedendogli di scegliere tra lei e la sua passione.

La notizia davvero bizzarra è emersa su Reddit dove l'uomo ha condiviso la sua esperienza nella sezione Am I the Asshole? (Sono io lo str**o?).

L'utente del sito ha spiegato che colleziona Funko Pop da tempo, ancora prima di conoscere la moglie, e quello che era iniziato come un semplice interesse si è trasformato in una vera e propria passione nel corso di sei anni, arrivando ad avere migliaia di modelli.

Due anni fa ha incontrato la donna che è poi diventata sua moglie ed è sempre stata consapevole della sua collezione e del fatto che ogni mese il fidanzato spendesse alcune centinaia di dollari, senza avere particolari problemi.

L'uomo ha sottolineato: "Mi comprava persino dei Funko Pop per il compleanno e a Natale. Circa una settimana fa abbiamo avuto un'enorme litigata a causa dei soldi spesi in Funko Pop. Ammetto che negli ultimi mesi ho speso circa 500 dollari al mese, ma non penso fosse una questione economica visto che entrambi abbiamo dei lavori decenti".

Il racconto prosegue: "Mi stava dicendo che dovevo smettere di collezionare Funko Pop da tempo o almeno di ridurre le mie spese a 3 Funko Pop al mese. Per me è ridicolo considerando quanto mi limito nella mia scelta di Funko Pop. Ho provato a spiegarle quanto io apprezzi collezionarli e quanto significhi per me. Allora ha iniziato a urlare che avremmo iniziato a indebitarci a causa dei soldi che sto spendendo per la mia collezione. Le ho detto che stava esagerando nella sua reazione e che non ci saremmo mai indebitati".

La situazione è presto sfuggita al controllo dell'uomo: "Dopo aver urlato ancora un po' mi ha chiuso fuori dalla stanza e ho dovuto dormire sul divano quella notte. Non mi sono sentito affatto male perché sapevo che stava esagerando. Quando mi sono svegliato la mattina dopo mi ha detto che avrebbe iniziato a stare a casa dalle sorelle fino a quando non avremmo risolto la situazione".

Il marito ha provato a convincerla a rimanere, ma senza risultati.

La relazione ha quindi preso una svolta negativa: "Alcuni giorni fa ho ricevuto una chiamata da parte sua. Mi ha detto che dovevo scegliere. O smettevo di collezionare Funko Pop o avremmo divorziato. Ho iniziato a dirle quanto fosse ridicola perché ovviamente lo era. Dopo due anni era disposta a porre fine al nostro matrimonio per la mia passione. A questo punto stava singhiozzando e le ho finalmente detto che non le avrei impedito di mettere fine alla mia passione. Non ho ancora ricevuto le carte del divorzio, ma me le aspetto presto".

Il messaggio si è così concluso dichiarando: "Quindi sono io lo stronzo per aver scelto i Funko Pop invece che mia moglie?".

Le reazioni si sono ovviamente divise tra chi ha appoggiato la scelta dell'uomo e chi l'ha considerata eccessiva, mentre qualcuno si è inoltre chiesto se fosse una storia reale. Molti collezionisti lo hanno inoltre difeso sostenendo che la moglie sapeva già della sua passione quando l'ha conosciuto e che ci sono hobby ben più costosi rispetto al suo. Il dibattito online, tuttavia, è ancora aperto e la notizia è diventata trend su Twitter.

AITA for choosing Funko Pops over my wife? https://t.co/yrLwNL5fPe pic.twitter.com/1D9VNvdOa5 — Am I the Asshole? (@AITA_reddit) June 20, 2020

😂😂😂 I mean I collect Funko Pops but thank the Lord I’ve never been this bad! I just have to say though...men...🙄 lol https://t.co/7tofKQttbG — Leslie Grant (@LesGrant626) June 20, 2020

As someone with over 560 Funko Pops and a value of over Ten thousand dollars. I would have done the same thing. He is definitely not the asshole. She made the ultimatum and he made his choice. Good on him! Respect. #funko #aita #amitheasshole pic.twitter.com/OzZhAXP0Nv — George Hassard (@RAF_Fortis_One) June 20, 2020

People busting on a dude cause he collects Funko Pops. Let's do the math on my hobbies.

Airsoft: $3,000, 3d Printing $1,500 (counting), PC Gaming $5,000+, My Steam expenses over 16 years amount to over $20k. People go out drinking on a weekend and spend $100 bucks. — Nasxen (@nasxen) June 20, 2020

$500 a month ? On Funko Pops?

Now I don’t feel so bad about spending money on candles every month. #bathandbodyworks pic.twitter.com/bKEcGhXuDo — Mari 🇨🇺🎃 (@guayabapastry) June 20, 2020