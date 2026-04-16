Scary Movie: tra le fonti di ispirazione del reboot Weapons, The Substance e Longlegs

Paramount ha presentato al CinemaCon il ritorno della commedia ideata come parodia degli horror e film più popolari degli ultimi anni.

Paramount ha presentato all'evento CinemaCon nuove immagini del reboot di Scary Movie, svelando inoltre le fonti di ispirazione cinematografiche del nuovo capitolo del franchise comico.

Il progetto riporta sugli schermi la parodia degli horror più popolari e dei film che hanno conquistato i box office in tutto il mondo.

Alcuni dei film a cui si ispira il reboot di Scary Movie

Il ritorno di Scary Movie riunisce, per la prima volta dopo 18 anni, i fratelli Wayans, ovvero Marlon, Shawn e Keenan. I tre, che hanno lavorato al sesto capitolo del franchise che sarà nuovamente protagonista sul grande schermo a distanza di 13 anni, hanno prodotto il film insieme a Rick Alvarez.

La regia è di Michael Tiddes e nel video svelato al CinemaCon da Paramount si vede Ghostface, l'iconico killer di Scream, alle prese con un'ipnosi in stile Scappa - Get Out e arrivare in un'altra dimensione, ammettendo di essere totalmente sballato.

Nel filmato spazio poi a omaggi a Weapons, The Substance, a una scena in cui Anna Faris è alle prese con una situazione in stile Smile, a una sequenza musicale che ricorda I Peccatori, a una citazione di Longlegs che vede coinvolto Chris Elliott, e a riferimenti allo slang giovanile come "6 7".

Il ritorno dell'irriverente comicità dei Wayans

Durante il panel dedicato al film, Faris ha sottolineato che pensa sia totalmente stupido sostenere che le commedie vietate ai minori non abbiano successo ai box office.

Marlon Wayans ha inoltre anticipato che ci saranno molte persone che si sentiranno offese, tra cui "le persone bianche, le persone nere, le persone 'bianco-sporco', i messicani, i messicani americani, gli asiatici, l'intero stato del Vermont, Diddy, la donna delle pulizie di Diddy, l'olio per bambini in generale".

Nel cast del film, che arriverà nelle sale a 26 anni di distanza dal debutto del primo Scary Movie nelle sale, ci sarà anche Regina Hall che riprende il ruolo di Brenda. Nel cast ci saranno anche Damon Wayans Jr, Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif, e Sydney Park.

La commedia, scritta dai fratelli Wayans e Rick Alvarez, debutterà nelle sale italiane il 4 giugno ed è stata diretta da Michael Tiddes.