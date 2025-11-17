Scary Movie 6: questa iconica star del franchise tornerà nel prossimo film parodia

Uno dei volti più "disgustosi" del franchise comico sta per fare il suo ritorno nel prossimo film già annunciato e che prenderà in giro film "black" come Scappa - Get Out e I Peccatori

Il cast di Scary Movie 6 sta lentamente prendendo forma e dopo la conferma delle iconiche star del franchise Anna Faris e Regina Hall, un'altro volto storico farà il suo trionfale ritorno nella saga.

Stiamo parlando di Chris Elliott, che insieme a Cheri Oteri, sarà parte integrante del cast del prossimo film. Insieme a loro, ci saranno anche Damon Wayans Jr., Kim Wayans e Heidi Gardner, quest'ultima volto celebre del Saturday Night Live più recente. Tra le new entry del franchise, segnaliamo Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber, and Benny Zielke.

Dopo una lunga pausa dalla serie, i creatori della saga Keenen, Shawn e Marlon Wayans si sono riuniti per scrivere una sceneggiatura completamente nuova, collaborando ancora una volta con il loro storico collaboratore Rick Alvarez.

I Peccatori: Michael B. Jordan in una foto

Quali film parodierà il prossimo Scary Movie?

"Sono un fan dell'intero genere", ha anticipato Marlon Wayans parlando del sesto film del franchise. "So cosa hai fatto potrebbe avere qualche ingrediente interessante. Penso che il franchise di Scream sia sempre fantastico".

Non solo gli horror storici, ma verranno presi d'assalto anche i più recenti che hanno un po' reinventato il genere: "Penso che Heretic sia un film meraviglioso. Per non parlare di Longlegs e Scappa - Get Out... Ci sono così tanti grandi film horror da cui attingere che ci divertiremo sicuramente. Ad esempio, anche I Peccatori".

Marlon Wayans ha creato il franchise di Scary Movie insieme ai fratelli Shawn e Keenen Ivory. Il reboot in arrivo, Scary Movie 6, potrà contare sul loro coinvolgimento dopo una pausa durata 18 anni. Gli Wayans produrranno il film e firmeranno la sceneggiatura insieme a Rick Alvarez.

Scary Movie 2: Chris Elliott in una scena

Il nuovo film sarà molto estremo

Mentre promuoveva la sua ultima fatica, HIM, Marlon Wayans ha aggiunto che Scary Movie 6 sarà classificato come vietato ai minori e che la famiglia comica avrebbe "tirato fuori la salsa piccante di Lowry e quella di Frank" per rendere il tutto molto più piccante.

Scary Movie 6 è attualmente in fase di riprese sotto la regia di Michael Tiddes, noto soprattutto per il suo lavoro nei film della serie Ghost Movie. Il sequel uscirà nelle sale americane il 12 giugno 2026, tramite la Miramax, sostenuta dalla Paramount, pronta a portare sul grande schermo questo nuovo e atteso capitolo della saga comica.