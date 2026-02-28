Scary Movie 6: Marlon Wayans 'pirata' il teaser trailer del suo film

Il successo ai box office di Scream 7 ha permesso a Marlon Wayans di sfruttare l'occasione per presentare, in modo davvero originale, il primo teaser trailer di Scary Movie 6.

L'attore, con un post sui social media, ha infatti condiviso in modo 'illegale' le prime immagini dell'attesa commedia che si possono vedere nei cinema prima dell'inizio della visione dell'horror con Neve Campbell.

Il primo teaser di Scary Movie 6

Paramount non ha ancora condiviso online il video promozionale di Scary Movie 6 e Marlon Wayans ha quindi deciso di occuparsi di persona della questione.

Su Instagram è così apparso il video accompagnato dal messaggio pieno di entusiasmo della star: "Ho appena fatto il bootleg del trailer del mio film! Siamo tornati!!!!".

Nel filmato si vede Wayans entrare in sala e riprendere il teaser trailer del nuovo capitolo del franchise comico ispirato a Scream e agli slasher che hanno conquistato i fan del genere.

L'attore ha aggiunto: "Scream 7 debutta stasera nei cinema, ma è anche la sera per il debutto del teaser di Scary Movie 6. Ed è meglio che sia divertente!".

Chi ha realizzato il nuovo sequel

Marlon ha scritto la sceneggiatura del film insieme ai fratelli Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans.

Nel cast ritorneranno anche Anna Faris e Regina Hall, apparse nei primi capitoli del fortunato franchise.

Il primo film della saga, uscito in tutto il mondo nel 2000, aveva incassato ben 42,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tra gli interpreti ci saranno poi anche Damon Wayans Jr, Kim Wayans, Heidi Gardner, Chris Elliott, Dave Sheridan, Lochlyn Munro, Cheri Oteri e Anthony Anderson.

L'appuntamento sul grande schermo per i fan della comedy ispirata agli slasher movie è stato fissato, alcuni mesi fa, per il 12 giugno 2026.

Il divertente video di Wayans e le piccole anticipazioni che contiene potrebbero rendere felici i fan di Scary Movie che, da tempo, stanno attendendone il ritorno sul grande schermo.