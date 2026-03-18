Scarpetta, la seconda stagione riprenderà da un romanzo cruciale della serie

La serie Prime Video, che da qualche giorno è la più vista in Italia, tornerà con una seconda stagione che è stata già confermata da Amazon, con nuovi casi di omicidio da analizzare

Dopo l'uscita della prima stagione di Scarpetta su Prime Video, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserva il futuro a Kay, Dorothy, Pete, Benton e Lucy, soprattutto dopo quel finale mozzafiato.

Come sappiamo, lo studio ha già confermato l'arrivo di una seconda stagione, dato che la serie con Nicole Kidman aveva ricevuto un ordine di due stagioni immediatamente al momento del via libera al progetto. Scopriamo da dove riprenderà la storia e cosa verrà adattato nei prossimi episodi.

Un confronto tra Kay Scarpetta e Dorothy Farinelli

Su quale libro sarà basata la seconda stagione?

La seconda stagione in arrivo - attualmente in fase di produzione - sarà tratta dal quarto e dal quinto libro della serie Scarpetta di Patricia Cornwell, Insolito e crudele (1993) e La fabbrica dei corpi (1994).

"Quindi le storie iniziano decisamente a prendere piede e si verificano degli omicidi", ha dichiarato la showrunner Liz Sarnoff all'Hollywood Reporter. "Insolito e crudele, [ambientato] nel passato, è una storia che coinvolge un prigioniero che viene giustiziato, quindi ci offre un'ambientazione diversa in cui immergerci all'inizio della stagione". Se non volete scoprire come finisce la prima stagione, vi consigliamo di non andare oltre con la lettura dell'articolo, in quanto contiene spoiler .

Scarpetta. Nicole Kidman e Simon Baker in un momento intimo

Cosa succede nel finale della prima stagione?

Nel finale, Kay (Nicole Kidman) mette fuori combattimento il serial killer dei giorni nostri, un agente di polizia con cui lavora dal 1998, quando lui fa irruzione in casa sua. Subito dopo, una persona misteriosa apre la porta d'ingresso e assiste alla scena del massacro. Chi è? Solo "gli sceneggiatori lo sanno", ha aggiunto Sarnoff.

Ma i fan della serie hanno sicuramente già visto questa persona e scopriranno la sua identità quando la seconda stagione riprenderà "poco dopo gli eventi dell'episodio 8 nel presente. Nel passato, riprende un po' più tardi".

Scarpetta 2, quali risposte dovrà dare la nuova stagione?

"La narrazione ricca di emozioni è la chiave del presente", ha aggiunto Sarnoff. Nel finale, Kay si ritrova sola: sua sorella Dorothy (Jamie Lee Curtis) e suo cognato Pete (Bobby Cannavale) si sono trasferiti dalla casa di Kay in un hotel; sua nipote Lucy (Ariana DeBose) sospetta che lei abbia "ucciso" il bot IA della sua defunta moglie Janet; e suo marito Benton (Simon Baker) vuole il divorzio.

"Penso che la prossima stagione sia, per i personaggi del presente, in una certa misura, un'esplorazione di come sia il loro percorso senza l'altro, dato che si sono tutti separati", ha proseguito Sarnoff. "Quindi la domanda è: finiranno per tornare insieme? Queste separazioni dureranno, e chi è davvero la persona giusta per chi? È un'esplorazione per loro, più da soli all'inizio della stagione, prima che vengano tutti riuniti".