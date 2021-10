Scarlett Johansson confermata come star di Disney's Tower of Terror

L'attrice Scarlett Johansson collaborerà nuovamente con Disney Studios in occasione del film The Tower of Terror.

Scarlett Johnasson, dopo aver risolto la disputa legale con la Disney per i guadagni ottenuti con Black Widow, è stata confermata come protagonista di Tower of Terror.

La situazione complicata che aveva causato tra lo studio e la star molta tensione sembra comunque non aver rovinato la fiducia reciproca, permettendo di procedere con la nuova collaborazione.

Alan Bergman, a capo di Disney Studios, ha dichiarato nel comunicato dell'accordo raggiunto: "Sono davvero felice per il fatto che siamo riusciti a raggiungere un accordo con Scarlett Johansson per quanto riguarda Black Widow. Apprezziamo i suoi contributi al Marvel Cinematic Universe e non vediamo l'ora di lavorare insieme ad alcuni nuovi progetti, tra cui Disney's Tower of Terror".

L'attrice ha invece sottolineato: "Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo compiuto insieme nel corso degli anni e ho davvero apprezzato il mio rapporto creativo con il team. Non vedo l'ora di continuare la nostra collaborazione nei prossimi anni".

Josh Cooley, già regista di Toy Story 4 e sceneggiatore di Inside Out, si occuperà dello script che racconterà un'avventura legata alla famosa attrazione dei parchi Disney. Per ora, tuttavia, non sono stati condivisi i possibili dettagli riguardanti la trama.

Scarlett Johansson sarà produttrice del progetto tramite la sua These Pictures in collaborazione con Jonathan Lia.

L'attrazione Tower of Terror ha già ispirato un film tv nel 1997 con star Steve Guttenberg e Kirsten Dunst e dal 2015 si parla di un possibile lungometraggio destinato al grande schermo.