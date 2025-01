Scarlett Johansson, il marito svela la sua reazione alla 'battuta della vagina' del SNL:"Era scioccata"

Colin Jost ha raccontato la reazione della moglie Scarlett Johansson alla 'battuta della vagina' fatta nel corso di una puntata del Saturday Night Live.

Jost e il collega di Weekend Update, Michael Che, solitamente si scambiano le battute scritte l'uno per l'altro. Proprio nel corso di una puntata in onda nel periodo natalizio, Che ha scritto una battuta per Colin Jost sulla star MCU e moglie del conduttore, Scarlett Johansson.

La battuta della vagina

La battuta scritta da Michael Che per Colin Jost era un paragone tra un panino al roast beef di Costco e la vagina di Johansson:"Costco ha rimosso il panino al roast beef dal loro menu. Ma non mi lamento. Mangio roast beef ogni sera da quando mia moglie ha avuto il bambino" ha letto Jost.

Una frase che ha fatto parecchio scalpore e che ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori del Saturday Night Live e in generale tra gli utenti sui social.

La reazione di Scarlett Johansson

Colin Jost ha confessato che il team del SNL aveva avvertito preventivamente Scarlett Johansson della volgare battuta nei suoi confronti e l'attrice aveva acconsentito.

"Credo di essere nei guai con molte persone" ha esordito Jost "Scarlett è rimasta davvero scioccata. Le hanno chiesto se fosse d'accordo con il fatto che Michael avrebbe fatto una piccola battuta sul tema vagina, ad un certo punto. Lei ha detto di sì ma non sapevo fin dove volessero spingersi".

La reazione di Scarlett Johansson alla battuta è assolutamente autentica, così come la reazione successiva di Colin Jost all'espressione della moglie.